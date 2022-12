Adam Sandler recevra le prix Mark Twain de l’humour américain

Adam Sandler a eu une année 2022 chargée: il a joué le rôle d’un éclaireur de basket-ball dans une performance acclamée par la critique dans Netflix drame sportif “Hustle”; il a remporté un Gotham Award honorifique, prononçant un discours qui a fait tomber la maison; et a entrepris sa première tournée nationale dans les arènes en trois ans. Désormais, il pourra commencer 2023 avec au moins une chose sûre : un prix de la comédie.

Le John F. Kennedy Center for the Performing Arts a annoncé mardi qu’il reconnaîtrait la satire et l’activisme du comédien de 56 ans lorsqu’il lui présentera son 24e Prix ​​Mark Twain pour American Humor, décerné aux sommités qui ont « eu un impact sur la société américaine » d’une manière similaire à Twain, lors d’une cérémonie le 19 mars.

Au cours de ses 30 ans de carrière, Sandler, qui est connu pour son sens de l’humour fou et obscène et son charme aimable, a été comédien, acteur, écrivain, producteur et musicien, jouant dans des films comme “The Waterboy” (1998), « Grown Ups » (2010) et « Hôtel Transylvanie » (2012). Après avoir commencé à raconter des blagues dans des clubs de comédie, il est devenu célèbre en tant que membre de la distribution de “Saturday Night Live”, puis a sorti des albums à succès et réalisé des comédies critiquées. Bien qu’il ait également accumulé des tours de star acclamés par la critique dans la comédie noire des frères Safdie en 2019 “Uncut Gems” et “Hustle”, entre autres.

Deborah F. Rutter, la présidente du Kennedy Center, a déclaré dans un communiqué que Sandler avait “créé des personnages qui nous ont fait rire, pleurer et pleurer de rire”.