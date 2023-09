Adam Sandler lance la tournée humoristique « I Missed You » avec 2 spectacles canadiens

Adam Sandler prend la route et il espère faire éclater de rire les stades du Canada et des États-Unis en cours de route.

Le comédien bien-aimé de 57 ans a annoncé mercredi le lancement de son nouveau spectacle de stand-up, intitulé « I Missed You Tour ».

La production verra Sandler se rendre dans 25 villes d’Amérique du Nord d’octobre à décembre.

Fans canadiens, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Sandler a également inclus deux spectacles au nord de la frontière – à Toronto et à Vancouver.

« Amusons-nous », a écrit Sandler sur Instagram, à côté d’une bande-annonce de la tournée.

Le Tournée Tu m’as manqué débutera au Rogers Arena de Vancouver le 12 octobre.

Après ce qui sera certainement deux mois de rires (et de nombreuses superbes chemises hawaïennes), la tournée se terminera le 12 décembre au Ball Arena de Denver.

Les billets pour le spectacle itinérant seront mis en vente au grand public via Ticketmaster le vendredi 15 septembre. La vente des spectacles de Toronto et de Vancouver devrait commencer à midi, heure locale.

Sandler a été occupé cette année, et pas seulement avec des matchs de basket-ball. Le comédien a récemment joué aux côtés de Jennifer Aniston dans la série Netflix. Meurtre Mystère 2, qui a été publié en mars.

Il a également rejoint ses vraies filles, Sunny Sandler, 14 ans, Sadie Sandler, 17 ans, et sa femme Jackie Sandler dans la nouvelle comédie Netflix. Vous n’êtes donc pas invité à ma Bat Mitzvah. Le film est déjà l’une des œuvres les plus appréciées de Sandler et affiche un impressionnant taux de 92 pour cent sur Rotten Tomatoes.

Le Pierres précieuses non taillées La tournée la plus récente et la plus appréciée de l’acteur, Adam Sandler LIVE, s’est terminée en avril.

Le programme complet de la tournée I Missed You Tour est ci-dessous :

12 octobre | Vancouver, Colombie-Britannique | Aréna Rogers

13 octobre | Seattle, Washington | Arène des engagements climatiques

14 octobre | Portland, Oregon | Colisée commémoratif des anciens combattants

15 octobre | Nampa, Idaho | Arène Ford Idaho Center

16 octobre | Spokane, Washington | Arène de Spokane

18 octobre | San José, Californie | Centre SAP à San José

19 octobre | Stateline, Nevada | Centre d’événements Tahoe Blue

20 octobre | Fresno, Californie | Sauvegarder le centre commercial

21 octobre | Palm Desert, Californie | Arène d’Acrisure

23 octobre | Anaheim, Californie | Centre Honda

7 novembre | Toronto, Ontario. | Aréna Banque Scotia

8 novembre | Rochester, New York | Aréna de la Croix Bleue

9 novembre | Washington, DC | Arène Capital One

11 novembre | Milwaukee, Wisconsin | Forum Fiserv

12 novembre | Minneapolis, Minnesota | Centre cible

13 novembre | Des Moines, Iowa | Arène Wells Fargo

15 novembre | Indianapolis, Indiana | Pavillon de Gainbridge

16 novembre | Memphis, Tennessee | Forum FedEx

2 décembre | Las Vegas, Nevada | Aréna Michelob ULTRA

3 décembre | Salt Lake City, Utah | Centre Delta

7 décembre | San Antonio, Texas | Centre AT&T

8 décembre | Thackerville, Oklahoma | WinStar Casino

9 décembre | Oklahoma City, Oklahoma | Centre Paycom

10 décembre | Wichita, Kan. | Arène bancaire INTRUST

12 décembre | Denver, Colonel | Arène de balle