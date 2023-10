Un événement inattendu s’est produit lors du spectacle humoristique d’Adam Sandler.

Au cours de sa prestation, Sandler, 57 ans, a arrêté son set pour aider un fan du public qui avait besoin d’une assistance médicale.

« Prenons quelques secondes, on va juste laisser ces gars se concentrer, d’accord ? Je vous aime tous », a déclaré l’acteur de « Mr. Deeds ». dans un vidéo capturée par un fan.

Avant que Sandler ne s’assoie, les lumières brillaient dans le SAP Center de San Jose et il a guidé le personnel médical jusqu’à l’endroit où se trouvait le membre du public.

« Nous vous souhaitons tous bonne chance, mon jeune, et sentez-vous mieux là-bas. Désolé pour ça », a-t-il ajouté. « J’espère que tout le monde va bien, tout le monde va bien. On va y aller, on va recommencer le spectacle, d’accord ? »

Il a ensuite demandé au public d’applaudir le fan qui avait besoin d’aide.

« Très bien, revenons à ce putain de stupidité », a plaisanté Sandler.

Sandler est en tournée pour sa tournée « I Missed You », qui a débuté la semaine dernière à Vancouver et devrait se terminer à Denver en décembre.

La star de « Happy Gilmore » rejoint une liste de célébrités qui ont arrêté leurs performances pour aider un fan ayant rencontré un problème médical lors d’un événement.

Plus tôt ce mois-ci, le chanteur country Thomas Rhett a été alerté d’une situation dans la foule à son spectacle.

Un fan a subi une urgence médicale, ce qui a immédiatement suscité l’inquiétude de Rhett et de son équipe.

Dans une vidéo obtenue par Fox News Digital, la star country venait juste de finir de chanter lorsqu’il a reconnu que quelque chose n’allait pas.

« Hé, il y a quelqu’un ici, qui est vraiment blessé », a-t-il annoncé dans son micro. Rhett, 33 ans, a ensuite demandé s’il y avait du personnel médical dans le public.

Rhett a arrêté son concert pendant plusieurs minutes pendant que les médecins s’occupaient de la personne en détresse et l’emportaient hors de la salle.