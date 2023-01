Adam Sandler et sa fille Sunny au match des Lakers : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ZAMU / BACKGRID

Adam Sandler s’est avéré être un papa fier alors qu’il traitait l’une de ses filles au match des Lakers rempli de célébrités le vendredi 6 janvier. Ensoleillé14. Adam était vêtu de sa tenue décontractée habituelle d’une chemise tropicale, de kakis et de baskets, tandis que Sunny était une petite fashionista dans son sweat à capuche noir et son jean délavé.

Bien qu’Adam et sa femme de près de 2 décennies, Jackie Titonsont un couple très privé, ils font des apparitions de temps en temps aux matchs de l’équipe de leur ville natale et amènent souvent Sunny et sa sœur aînée Sadie, 16, le long. La dernière fois qu’Adam et ses deux filles ont été photographiés ensemble en public, c’était lors d’une randonnée à Los Angeles en octobre 2021. Bien sûr, ils ont amené leur adorable chiot, Beignet!

Bien qu’il puisse limiter au minimum les apparitions publiques avec sa famille, Adam n’a aucun problème à en parler dans les interviews. Lors du gala du National Board of Review 2020, Adam a déclaré que Jackie l’avait convaincu de jouer dans son film acclamé Gemmes non taillées: “Ma femme badass, elle m’a donné les couilles pour jouer le rôle”, a-t-il déclaré. “J’avais peur et elle a dit:” Allez, fais ça “et” tu peux faire cette merde “et nous avons répété ensemble tout le temps.” Il l’a également félicitée sur le Ellen spectacle en 2019, disant que Jackie “me donne la force et le courage de me lancer dans ce genre de choses”.

En 2003, Adam et Jackie se sont mariés à Malibu devant leurs amis vedettes, dont Jennifer Aniston, Dustin Hoffmann, Brendan Fraseret Rob Schneider. Le magnifique mariage est survenu après quatre ans de fréquentation, car le couple a été lié pour la première fois en 1999. Au Gemmes non taillées première au Festival international du film de Toronto, Adam a même partagé son secret d’un long partenariat. “Je passe juste du temps ensemble”, a-t-il déclaré. “Assurez-vous de ne pas vous enfuir trop longtemps et de traîner ensemble et de dire la vérité.”

Adam et Jackie ont accueilli Sadie en mai 2006 et Sunny en novembre 2008.

