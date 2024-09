Adam Sandler et Netflix lancent la production de la suite de la comédie préférée de l’acteur

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire En savoir plus Fermer Dans mes reportages sur les droits reproductifs des femmes, j’ai pu constater le rôle essentiel que joue le journalisme indépendant dans la protection des libertés et l’information du public. Votre soutien nous permet de maintenir ces questions vitales au centre de l’attention. Sans votre aide, nous ne pourrions pas lutter pour la vérité et la justice. Chaque contribution nous permet de continuer à rendre compte des histoires qui ont un impact sur la vie des gens. Kelly Rissman Journaliste d’actualités américaines

Adam Sandler a annoncé le début du tournage d’une suite à l’un de ses films les plus appréciés.

En 2020, la star hollywoodienne a signé un contrat de premier plan avec Netflix, d’une valeur estimée à 275 millions de dollars (209 millions de livres sterling), qui a donné lieu à des crédits acclamés, notamment Agitation et Tu n’es pas du tout invité à ma Bat Mitzvahce qui a fait exploser un Rotten Tomatoes pour l’acteur.

Ce n’est que maintenant que le service de streaming produit une suite à un vieux film de Sandler, avec l’acteur prêt à reprendre son rôle de Happy Gilmore à temps pour le 30e anniversaire du film.

Lundi (9 septembre), Netflix a confirmé que Kyle Newachek, qui a dirigé Sandler dans Meurtre mystérieuxsupervisera le film qui a été écrit par Sandler et Tim Herlihy. Dennis Dugan a réalisé l’original.

«Joyeux Gilmore 2 « Le tournage est officiellement en cours », ont partagé les comptes officiels de Netflix sur les réseaux sociaux, montrant un premier aperçu du costume de Sandler dans le film. Sandler lui-même a partagé la publication sur Instagram, en écrivant : « Ce n’est pas fini. De la façon dont je vois les choses… nous ne faisons que commencer ».

Sorti en 1996, comédie sportive Joyeux Gilmore Le film suit un joueur de hockey sur glace qui a des problèmes de gestion de la colère et qui se rend compte qu’il peut canaliser cette colère vers des victoires majeures au golf professionnel. Il affronte un adversaire arrogant nommé Shooter McGavin, joué par Christopher McDonald.

Joyeux Gilmore a rapporté 41 millions de dollars (31,3 millions de livres sterling) dans le monde entier sur un budget de production de 12 millions de dollars (9,1 millions de livres sterling) et reste l’un des films les plus populaires de Sandler.

Les rumeurs concernant une suite ont fait surface pour la première fois en mars, lorsque McDonald a déclaré que Sandler avait écrit et lui avait montré un brouillon de la suite.

« J’ai vu Adam il y a environ deux semaines et il m’a dit : ‘McDonald, tu vas adorer ça’ », a déclaré McDonald dans une interview radio sur Audacy’s 92.3 The Fan.

« J’ai dit : « Quoi ? » Il a répondu : « Qu’en penses-tu ? » et il m’a montré le premier jet de Joyeux Gilmore 2 … Je me suis dit : « Eh bien, ce serait génial. » Donc, c’est en préparation. Les fans le réclament, bon sang !

Un mois plus tard, Drew Barrymore a déclaré dans son talk-show qu’elle avait des « informations de dernière minute ». Elle a déclaré au public : « Je dirai simplement ceci, d’après ma source, que [Happy Gilmore 2] est en cours.

Sandler a suggéré à plusieurs reprises dans le passé qu’il serait intéressé par un retour dans le rôle de Happy Gilmore.

En 2022, a-t-il déclaré VariétéDans le podcast « Awards Circuit », il a eu l’idée d’impliquer un circuit de golf pour seniors.

« Ne serait-ce pas amusant de faire la tournée des seniors de Happy Gilmore, de passer du temps avec tous ces gars et d’essayer d’écrire un super scénario sur Happy en tant que gars plus âgé, et de devoir calmer son humeur et tout ça ? Mais je ne sais jamais. Peut-être qu’un jour, quelque chose comme ça », a déclaré Sandler.

Sur Le spectacle de Dan Patrick le mois dernier, Sandler a fait allusion à quelque chose qui était un peu plus qu’une simple chose « amusante » à faire, en disant : « Mec, nous avons parlé d’un Heureux 2 et nous travaillons sur quelques trucs… Mais ne le dites à personne.

On ne sait pas encore quelles autres stars du film reviendront pour la suite, qui la dirigera ou quand elle sortira.