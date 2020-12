Ces jours-ci, nous avons besoin de tous les rires que nous pouvons obtenir et il y en aura peut-être plus bientôt.

Lors des MTV Movie & TV Awards 2020: Greatest of All Time Special, qui a débuté le dimanche 6 décembre Drew Barrymore et Adam Sandler ont reçu le prix Dynamic Duo pour leurs performances hilarantes en 1998 Le chanteur de mariage, 2004 50 premières dates et 2014 Mélangé. Au cours de leur discours d’acceptation virtuelle ensemble, la paire emblématique a taquiné qu’un autre film stellaire pourrait être une possibilité.

Le spectacle Drew Barrymore L’animateur a commencé: « C’était tellement amusant de faire un film avec vous au cours de chacune des trois dernières décennies », auquel Adam a répondu: « Oui, oui, et Drew, c’est 2020, donc vous savez ce que cela signifie … »

A juste titre, la mère de deux enfants a deviné: « Tout est nul? »

« Ouais c’est vrai », approuva l’acteur de 54 ans. « Mais aussi, c’est une nouvelle décennie, donc nous pouvons faire un autre film ensemble. »

«Bon, eh bien, attendons de trouver quelque chose d’extraordinaire, nous avons 10 ans», suggéra Drew, mais Adam plaisanta, «Neuf ans et un mois».