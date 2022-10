Adam Sandler est sur la couverture du magazine AARP, nous faisant tous nous sentir vieux

Adam Sandler peut être l’un des derniers acteurs auxquels vous pensez dans la même phrase que “retraité”. L’acteur a 56 ans, mais il joue souvent des personnages fougueux, plus jeunes que son âge, des garçons au corps d’homme. Alors que fait-il sur la couverture du magazine AARP, la publication du groupe à but non lucratif anciennement connu sous le nom d’American Association of Retired Persons ?

AARP



Oui, Sandler est le dernier garçon de couverture surprenant pour AARP, suivant les traces de feu Luke Perryqui avait 50 ans lorsqu’il a fait la couverture en 2016, et Michael J. Fox, qui a choqué sa mère de cinéma, Lea Thompson, quand il était le cover boy en 2021 à 60 ans.

Perry et Fox étaient tous deux des idoles de la génération X, mais voir Sandler sur AARP pourrait être encore plus secoué, grâce à son personnage d’écran généralement jeune.

L’histoire de la couverture fait référence à Sandler comme “l’homme-enfant ultime”, mais explique également comment il assume des rôles plus mûrs et réfléchis. Dans une interview, Sandler parle de la nécessité d’un remplacement de la hanche et aborde directement son rôle de cover boy.

“Je vieillis”, admet-il. “Cela ne veut pas dire que je me sens vieux. Je veux dire, je le fais quand je suis sur le terrain de basket et qu’un gamin de 18 ans entend que j’ai 56 ans et dit : ‘Wow ! Je pensais que tu étais plus jeune que ça ! ‘”

Comme pour Perry et Fox lorsqu’ils ont fait la couverture de l’AARP, certains fans ne peuvent tout simplement pas croire à quel point cette nouvelle leur fait sentir.

“Oof. Frappez-moi en plein dans la sciatique”, a tweeté une personne.

Certains ont souligné que le même numéro de l’AARP souhaite au rappeur Eminem un joyeux 50e anniversaire le 17 octobre, en écrivant : “Adam Sandler et Eminem dans le magazine AARP. (Nous sommes vieux).”

Pourquoi ils doivent mettre Adam Sandler en couverture de ce magazine AARP. Mec je suis vieux maintenant —Miguel (@Yo_lbc13) 3 octobre 2022

Peut-être que les fans devraient prendre un conseil de Sandler lui-même, qui dit dans l’interview de l’AARP : “J’aime mon âge, et c’est amusant de jouer mon âge. C’est libérateur. Je n’ai pas besoin d’être fidèle à autre chose que ce à quoi je ressemble. j’aime et ce que je pense et ce que je fais dans la vie.”