Adam Sandler a l’air plutôt à l’aise dans sa robe et ses lunettes de soleil alors qu’il joue au golf sur le tournage de Happy Gilmore 2

Tout est dans les hanches ! Le temps est enfin venu pour Adam Sandler de revenir sur les terrains Joyeux Gilmore 2! Avec la suite très attendue en cours de production, le swing du Sandman semble impeccable alors qu’il traverse des fosses de sable et plusieurs membres de l’équipage reprennent son rôle emblématique de voyou du hockey devenu pro du golf. Dans une galerie d’images des coulisses sur FacebookSandler adopte une approche « confort avant tout » pour le tournage en s’habillant d’un sweat à capuche confortable et d’un peignoir rayé. Si le sweat à capuche ressemble à la tenue quotidienne de Sandler, le peignoir a une double fonction en protégeant le maillot emblématique des Bruins de Boston de son personnage.

Kyle Newacheck (Meurtre mystérieux, Fantôme, Bourreau de travail) dirige Joyeux Gilmore 2 d’après un scénario de Sandler et de son fidèle collaborateur Tim Herlihy (Le chanteur de mariage, Pixels, Halloween Hubie). En plus d’Adam Sandler et Christopher McDonald qui reviennent dans les rôles respectifs de Happy Gilmore et Shooter McGavin, Julie Bowen reprend son rôle de Virginia Venit. La star de la NFL (et le bras droit de Taylor Swift) Travis Kelce et Benny Safdie (Oppenheimer, Pierres précieuses brutes, La malédiction) apparaissent dans la suite comique, avec Nick Swarsdon (Le garçon de grand-mère, Jack et Jill, Les remplaçants) jouant un caddy.

Parler avec Le Hollywood Reporter en août, Sandler a exprimé son enthousiasme pour Joyeux Gilmore 2en disant, « L’idée que mon ami Tim Herlihy et moi avions, et plus nous en avons parlé et travaillé scène par scène dessus, elle s’est construite, et nous sommes très convaincus du film lui-même », a déclaré Sandler. « Nous sommes heureux de la situation actuelle et nous vivons une période passionnante. Je ne sais pas comment notre cerveau a pu se dire tout à coup : « Faisons-le. » C’est arrivé comme ça. »

Joyeux Gilmore L’histoire se concentre sur Happy, un joueur de hockey qui a des problèmes de gestion de la colère et qui, avec l’aide de la légende du golf Chubbs Peterson (Carl Weathers), rejoint le PGA Tour pour gagner assez d’argent pour sauver la maison de sa grand-mère. Happy n’est pas exactement un golfeur conventionnel, et son style de jeu agressif et frappé entre en conflit avec le favori du PGA, Shooter McGavin, un imbécile prétentieux qui a désespérément besoin d’un coup de pied dans les balles de golf. Alors que Happy et Shooter se préparent à s’affronter pour le premier prix, Shooter utilise tous les mauvais coups du livre pour conserver son titre et saboter la victoire possible de Happy.

Détails de l’intrigue pour Joyeux Gilmore 2 Cela reste un mystère, même si avec le retour de Shooter Gavin sur le parcours, nous pourrions avoir droit à une revanche sur le green.

Êtes-vous excité par Joyeux Gilmore 2? Faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous !