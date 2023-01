Adam Rich, star de “Eight is Enough”, est mort à 54 ans

L’enfant star Adam Rich, mieux connu pour son temps sur “Eight Is Enough” d’ABC, est mort, Fox News Digital peut le confirmer.

Un représentant de l’acteur a confirmé qu’il était décédé dans une déclaration émouvante partagée sur Twitter.

“Adam était tout simplement un gars merveilleux. Il était gentil, généreux et un guerrier dans la lutte contre la maladie mentale”, a écrit Danny Deraney.

Rich a joué Nicholas Bradford de 1977 à 1981 dans le rôle du plus jeune enfant d’une famille de huit personnes. Il a été surnommé “America’s Little Brother” pendant son temps sur le programme.

CAST “HUIT, C’EST SUFFISANT” : OÙ SONT-ILS MAINTENANT, 30 ANS PLUS TARD ?

“Adam n’avait pas une once d’ego. Il était désintéressé et veillait toujours sur ceux qu’il aimait. C’est pourquoi beaucoup de gens qui ont grandi avec lui ont le sentiment qu’une partie de leur enfance est partie et qu’ils sont tristes aujourd’hui”, lit-on dans le tweet. “Il était vraiment l’Amérique‘c’est Petit Frère.”

Deraney a remercié le public “d’avoir tendu la main”, avant de noter également : “Si vous connaissiez Adam, vous adoreriez ce type. Et oh, les histoires qu’il pouvait raconter.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Bien que son crédit le plus notable soit de “Eight Is Enough”, Rich a également joué des rôles dans “Donjons & Dragons” et “Code Red”.

Ces dernières années, Rich s’était éloigné du travail devant la caméra, apparaissant pour la dernière fois en tant que lui-même dans le film de 2003 “Dickie Roberts: Former Child Star”.

Au cours de sa vie, Rich a été arrêté pour tentative de cambriolage et conduite sous influence.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La cause du décès n’a pas encore été révélée.