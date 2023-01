Adam Rich, qui a joué dans “Eight Is Enough”, décède à 54 ans

L’émission, se déroulant à Sacramento et basée sur des mémoires de Tom Braden, traitait de drames familiaux tels que la mort d’un parent, le remariage et les tensions entre frères et sœurs.

Adam Rich est né le 12 octobre 1968 à Brooklyn, NY, selon sa page IMDb. Il a étudié le théâtre à Chatsworth High School dans la vallée de San Fernando en Californie.

M. Rich n’était pas marié et n’avait pas d’enfants, a déclaré M. Deraney.

M. Rich a commencé à jouer lorsqu’il était enfant et est apparu en 1976 dans l’émission télévisée “The Six Million Dollar Man”, selon IMDb. Il a fait des apparitions dans d’autres émissions de télévision, notamment « The Love Boat », « Fantasy Island », « CHiPs », « St. Ailleurs » et « Cuillères d’argent ».