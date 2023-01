Adam Rich, ancien enfant star de “Eight Is Enough”, décède à 54 ans – National

Adam Rich, l’enfant acteur avec une vadrouille pageboy qui a charmé les téléspectateurs en tant que “petit frère de l’Amérique” sur Huit c’est assez, est mort. Il avait 54 ans.

Rich est décédé samedi à son domicile dans la section Brentwood de Los Angeles, selon le lieutenant Aimee Earl du bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles. La cause du décès fait l’objet d’une enquête mais n’est pas considérée comme suspecte.

Rich a eu une carrière d’acteur limitée après avoir joué à 8 ans dans le rôle de Nicholas Bradford, le plus jeune de huit enfants, dans la comédie dramatique à succès ABC qui s’est déroulée de 1977 à 1981.

Betty Buckley, qui a joué sa belle-mère dans la série, a déclaré sur Instagram qu’elle avait été choquée d’apprendre sa mort dimanche et a qualifié Rich de “jeune copain” sur le plateau et d’ami depuis.

“Je l’adorais et j’adorais travailler avec lui”, a déclaré Buckley, qui a posté des photos du spectacle d’eux deux ensemble sur une balançoire, à cheval et avec son bras autour de lui pendant qu’il dormait. « Il était si doux, drôle, frais et naturel. Il a apporté beaucoup de joie à nous tous dans la série et à notre public. »

La vie publique de Rich après la célébrité était similaire à celle d’autres enfants acteurs dont les carrières prometteuses sont ensuite déraillées par la drogue et l’alcool, et des démêlés avec la loi.

Il a été arrêté pour conduite sous l’influence en 2002 après avoir failli heurter un croiseur garé de la California Highway Patrol dans une voie d’autoroute fermée pour entretien. Il a été arrêté en avril 1991 pour avoir tenté de s’introduire dans une pharmacie et en octobre de la même année pour avoir prétendument volé une seringue remplie de drogue dans un hôpital où il était soigné pour une luxation de l’épaule.

Rich souffrait d’un type de dépression qui défiait tout traitement et il avait essayé d’effacer la stigmatisation de parler de maladie mentale, a déclaré le publiciste Danny Deraney. Il a essayé sans succès des remèdes expérimentaux au fil des ans.

Deraney a déclaré que lui et d’autres proches de Rich étaient inquiets ces dernières semaines lorsqu’ils ne pouvaient pas le joindre.

“C’était juste une âme très gentille, généreuse et aimante”, a déclaré Deraney à l’Associated Press. “Être un acteur célèbre n’est pas forcément ce qu’il voulait être. … Il n’avait pas d’ego, pas une once de celui-ci.

Rich a discuté de sa santé mentale sur Twitter et a noté en octobre qu’il était sobre depuis sept ans. Il a dit qu’il n’était pas parfait – faisant référence à des arrestations, de nombreux séjours en cure de désintoxication, plusieurs surdoses et «d’innombrables désintoxications (et) rechutes» – et a exhorté ses près de 19 000 abonnés à ne jamais abandonner.

“Les êtres humains n’ont pas été conçus pour endurer la maladie mentale”, a tweeté Rich en septembre. « Le simple fait que certaines personnes les considèrent faibles ou manquent de volonté est totalement risible… car c’est tout le contraire ! Il faut une personne très, très forte… un guerrier si vous voulez… pour combattre de telles maladies.

Rich était le petit frère d’une génération de téléspectateurs en tant que fils d’un chroniqueur de journal interprété par Dick Van Patten, qui doit élever seul huit enfants après la mort de sa femme dans la série – et de l’actrice qui l’a jouée – pendant le tournage du première saison.

Rich a joué dans la série “Code Red” de 1981 à 1982 et a exprimé le personnage de Presto the Magician sur Donjons & Dragons de 1983 à 1985, selon IMDB.com. Il a repris son rôle le plus connu dans deux réunions de téléfilms Eight is Enough.

Mais le reste de sa carrière d’acteur était dans des apparitions en un seul épisode dans certaines des émissions de télévision les plus populaires de l’époque : Le bateau de l’amour, l’homme à six millions de dollars, les cuillères en argent, et Alerte à Malibu. Son crédit le plus récent répertorié sur IMDB jouait Crocodile Dundee sur Bobine Comédie en 2003.