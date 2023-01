Adam Rich, acteur de “Eight Is Enough”, est mort à 54 ans

Adam Rich, un acteur qui est devenu célèbre dans son enfance en jouant le plus jeune membre de la famille Bradford, Nicholas, dans la série télévisée “Eight Is Enough”, est décédé, selon le médecin légiste du comté de Los Angeles.

Il avait 54 ans.

Rich est décédé samedi à son domicile de Los Angeles, selon un rapport de TMZ, citant sa famille. Ils n’ont pas partagé une cause de décès.

Bien que Rich soit le rôle le plus connu dans “Eight Is Enough”, il est également apparu dans plusieurs émissions de télévision et divers téléfilms à la fin des années 70 et 80. Certains de ces crédits incluent « Fantasy Island », « CHiPs », « Small Wonder » et un rôle de voix dans la série animée « Dungeons & Dragons ».

Le dernier crédit télévisé de Rich était un épisode de “Baywatch” en 1993, avant de s’éloigner des apparitions devant la caméra pendant 10 ans.

Plus tard, il a joué lui-même dans la comédie de David Spade “Dickie Roberts: Former Child Star” en 2003 et a interprété Crocodile Dundee dans la série télévisée Reel Comedy la même année.

Rich a fait face à des ennuis judiciaires pour cambriolage présumé en 1991. Son père à la télévision de “Eight Is Enough”, l’acteur Dick Van Patten, a déjà payé sa caution, selon un rapport du Los Angeles Times.

Dans le cadre d’une satire sur la mort de célébrités, Rich a participé à un canular de 1996 qui a faussement rapporté son décès, tel qu’écrit par l’auteur de “Heartbreaking Work of Staggering Genius” Dave Eggers, pour Might Magazine.

L’ancien enfant star a été présenté dans la série CNN “L’histoire de la sitcom” en 2021 et a évoqué sa carrière dans un post sur Instagram à l’époque.

“Je suis reconnaissant pour la joie ressentie en travaillant sur 8 !…”, a écrit Rich. “J’espère que cela vous a apporté un peu de joie aussi.”