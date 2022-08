Adam Peaty subit une défaite choc ; L'Australie bat le record du relais 4x200 m nage libre féminin

Adam Peaty a subi une défaite choc au 100 m brasse masculin aux Jeux du Commonwealth dimanche alors que la puissance australienne a battu le record du monde du relais 4×200 m nage libre féminin.

Le détenteur du record du monde Peaty est venu à Birmingham avec une incertitude quant à sa forme après avoir subi une fracture du pied, mais sa quatrième place au Sandwell Aquatics Center a stupéfié les fans locaux.

Son coéquipier anglais James Wilby a remporté l’or en 59,25 secondes, avec Zac Stubblety-Cook deuxième et son compatriote australien Sam Williamson troisième.

Le triple médaillé d’or olympique Peaty, rugi par la foule lorsqu’il s’est dirigé vers les blocs de départ, a été le premier au virage mais s’est évanoui dans le deuxième 50 m.

Peaty, qui a raté les championnats du monde à Budapest en juin en raison d’une blessure au pied, était invaincu au 100 m brasse dans un championnat du monde en grand bassin depuis 2014.

Mais il a dit que la course de dimanche était une lutte.

“Quand il s’agit de la course, parfois, ça ne se passe pas comme prévu”, a déclaré Peaty à la BBC. “J’avais mal au 50 m mais vous savez que c’est un manque d’entraînement, un manque de course.”

Il a ajouté : « Je ne peux pas trop y penser. Je suis un combattant et parfois il faut avoir ces moments pour continuer à se battre.

Le joueur de 27 ans a déclaré que les Jeux olympiques de Paris en 2024 étaient fermement sur son radar.

“Les deux prochaines années vont être énormes – comment nous attaquons cela maintenant, je ne sais pas”, a-t-il déclaré. “Parce que je n’ai pas fait deux blocs d’hiver depuis longtemps, donc c’est de retour à la planche à dessin et de retour à l’entraînement.”

– Record du monde –

Lors d’une soirée dramatique dans la piscine de Birmingham, l’Australie a établi un nouveau record du monde au relais 4×200 m nage libre féminin.

L’équipe de Madison Wilson, Kiah Melverton, Mollie O’Callaghan et Ariarne Titmus est arrivée à la maison en 7 min 39,29 s pour battre la marque précédente de la Chine de 7: 40,33.

Summer McIntosh, 15 ans, a fait décoller le Canada sur un dépliant, mais Melverton a établi une avance pour l’Australie qu’ils n’ont jamais abandonnée.

La double championne olympique Titmus a propulsé sa jambe pour battre le record établi aux Jeux de l’an dernier à Tokyo.

Plus tôt, le Sud-Africain Chad le Clos a remporté une 18e médaille aux Jeux du Commonwealth, un record, après avoir décroché l’argent au 200 m papillon masculin.

Le joueur de 30 ans est venu à Birmingham avec 17 médailles en trois Jeux et a maintenant égalé les tireurs Michael Gault et Phil Adams.

Le champion en titre était en tête alors qu’il tournait à 50 m de l’arrivée, mais le Néo-Zélandais Lewis Clareburt a trouvé une vitesse supplémentaire pour le devancer.

Clareburt a touché en 1:55.60, 0.29sec devant le Sud-Africain, pour remporter sa deuxième médaille d’or à Birmingham après avoir remporté le 400m quatre nages individuel masculin.

“Je suis dégoûté de ne pas avoir gagné, je vais être honnête”, a déclaré Le Clos. « Je me serais coupé le doigt pour gagner ce soir. Cela signifiait tout pour moi et ma famille – tout le monde est dans les tribunes, mes amis se sont envolés pour cette course.

Emma McKeon a établi un nouveau record australien de 11 médailles d’or du Commonwealth en remportant le 50 m nage libre féminin.

Elle est venue à Birmingham avec huit médailles d’or lors de deux éditions précédentes des Jeux – deux derrière ses collègues nageurs australiens Ian Thorpe, Susie O’Neill et Leisel Jones.

Deux médailles d’or en relais placent la joueuse de 28 ans, qui a remporté sept médailles aux Jeux olympiques de Tokyo l’an dernier, à égalité avec ses compatriotes à la retraite.

Dimanche, elle est devenue la détentrice du record absolu avec style, rentrant chez elle en 23,99 secondes pour relever le défi de ses compatriotes Meg Harris et Shayna Jack.

“C’est spécial”, a-t-elle déclaré à propos de son exploit. « Cela me fait réfléchir sur les huit dernières années depuis mes premiers Jeux du Commonwealth et je peux voir tout le chemin que j’ai parcouru en tant que personne et athlète.

“J’ai parfois du mal à être fier de moi, alors c’est quelque chose avec lequel j’ai lutté en cours de route.”

Lors d’une autre soirée d’assaut pour l’Australie dans la piscine, la championne olympique Kaylee McKeown a remporté le 100 m dos féminin en 58,60.

La Sud-Africaine Tatjana Schoenmaker a remporté l’or du 200 m brasse féminin en 2:21.92.

