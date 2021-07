Adam Peaty : Le nageur de l’équipe GB insiste sur le fait que la pression apporte la liberté alors qu’il cherche à défendre le titre olympique | Actualités des Jeux Olympiques

Adam Peaty veut créer « de l’espoir » au Japon après une année tumultueuse causée par la pandémie de coronavirus

Adam Peaty se sent libéré plutôt qu’inhibé par les attentes cet été alors qu’il cherche à devenir le premier nageur britannique à défendre avec succès un titre olympique aux Jeux de Tokyo réorganisés.

Peaty a commencé la ruée vers l’or de Team GB à Rio 2016 en montant sur le podium du 100 m brasse avec un record du monde et il n’a fait que s’améliorer, notamment en passant sous les 57 secondes aux championnats du monde il y a deux ans.

Il a envoyé un avertissement inquiétant à ses rivaux avec un record mondial de 57,39 secondes aux essais britanniques plus tôt cette année, ce qui est plus d’une demi-seconde plus rapide que quiconque n’a jamais réussi dans l’événement.

Le Hollandais Arno Kamminga est le seul autre nageur à avoir franchi 58 secondes après un temps de 57,9 secondes en avril, mais Peaty est naturellement confiant avec le titre de favori qui lui sera attribué au Japon.

Le joueur de 26 ans d’Uttoxeter est encore enhardi par le fait que lui et ses coéquipiers britanniques ont le pouvoir de remonter le moral d’une nation durement touchée par la pandémie de Covid-19.

« La pression, pour moi, est plus une liberté que quelque chose qui va me restreindre », a déclaré Peaty.

« Je suis un gars très cool. Dès que vous prenez le sport hors de son contexte, c’est-à-dire : deux longueurs et nagez aussi vite que possible et, espérons-le, dominez.

« Je sais que la pression est là, je sais que le pays cherche de l’espoir et qu’il se tournera vers l’équipe olympique.

« Il y aura des enfants qui resteront éveillés pour regarder ces courses, je veux juste le faire pour la prochaine génération d’olympiens parce que je sais ce que je ressentais [at London 2012] regarder ça sur ma télé. Je voulais être ça, je voulais être un olympien.

« Créer cette prochaine génération d’espoir alors que nous avons tant de choses à nous affronter en tant qu’athlètes et pays, cela peut finalement me donner la liberté. »

Peaty insiste sur le fait que la pression a un effet positif sur lui avant les Jeux de Tokyo

Les restrictions plus strictes concernant les voyages pendant la pandémie de coronavirus ont entravé les préparatifs de Peaty dans la préparation de ces Jeux car il a révélé qu’il n’avait pas eu de camp d’entraînement approprié depuis janvier de l’année dernière.

Cependant, en plus de savoir que ses coéquipiers seront dans des situations similaires ou identiques, la philosophie que lui inculque l’entraîneur et ancienne nageuse olympique Melanie Marshall laisse Peaty prêt à tout.

« Covid a changé beaucoup de préparations des athlètes », a-t-il déclaré. « C’est comme ça. En tant qu’athlète individuel, vous devez juste le prendre sur le menton et vous préparer du mieux que vous pouvez.

« C’est très simple pour moi. J’ai été élevé avec Mel qui disait à peu près » jouez n’importe où, n’importe quand, peu importe qui vous courez, peu importe où vous courez, peu importe quoi temps que vous courez ».

« Si vous avez cette mentalité et cette approche pour chaque course, cela n’a pas d’importance, vous allez toujours obtenir cette meilleure performance et j’ai traité cela de 2016 à 2017 à 2018 à 2019 … et j’espère dans ces Jeux. »

Peaty pourrait très bien battre son propre record du monde une fois de plus, mais il a insisté, sinon, il n’aura aucune idée de ce qu’il aurait pu réaliser si les Jeux olympiques avaient eu lieu comme prévu l’été dernier.

« Je ne vis pas ma vie avec des ‘et si’ parce qu’il y a tellement de ‘et si’ dans la vie de tout le monde que vous devenez presque déprimé si vous pensez à tout ce que vous auriez pu faire ou auriez dû faire », a-t-il ajouté.

« Je vis dans un moment très présent, je ne pense pas à six semaines dans le futur, je ne pense pas à six semaines dans le passé, je vis juste maintenant, donne la meilleure préparation possible à laquelle je peux éventuellement donner ces Jeux.

« Je ne vis pas ma vie dans un ‘shoulda, woulda, coulda’, je vis dans le présent en ce moment. »

Bryony Page vise une deuxième médaille olympique après son argent à Rio il y a cinq ans

Page : Je me suis entraîné avec plus de liberté après la médaille à Rio

Bryony Page a admis qu’elle avait du mal à accepter la renommée relative qui a suivi sa médaille d’argent surprise en trampoline aux Jeux olympiques de Rio 2016.

La femme de 30 ans, qui se décrit comme « une personne assez introvertie », s’est soudainement retrouvée reconnue en public et aux prises avec les attentes accrues qui accompagnent l’obtention d’une médaille majeure.

Page, qui s’est ensuite imposée parmi l’élite mondiale et cherchera à faire mieux à Tokyo plus tard ce mois-ci, a déclaré : « Les choses ont peu changé en termes de perspective.

« J’avais toujours eu peur de ne jamais atteindre mon potentiel, et pouvoir le faire à Rio m’a enlevé un poids sur les épaules et m’a permis de m’entraîner avec un peu plus de liberté.

« La majeure partie de ma vie n’a pas beaucoup changé, sauf que lorsque je vais à une compétition, plus de gens me connaissent et connaissent mon histoire. Au début, c’était un peu intimidant et avoir quelqu’un qui s’approche de moi pour me parler est toujours un un peu étrange.

« En sortant de Rio, j’avais l’impression que je pouvais faire face à n’importe quoi et je croyais vraiment en moi, mais ensuite, entrer directement en cure de désintoxication m’a laissé douter de savoir si j’allais pouvoir revenir au niveau auquel j’étais.

« Une fois que j’ai réussi à le faire, j’ai eu la motivation de dépasser ce plafond de verre et de devenir encore meilleur qu’avant. L’année supplémentaire m’a vraiment aidé et je cherche déjà à continuer à m’entraîner après ces Jeux olympiques avec de très grandes idées. »

Ethan Hayter pense que la poursuite par équipes sera plus compétitive cette année qu’aux Jeux Olympiques précédents

Hayter : Cinq ou six nations pourraient gagner la poursuite par équipes

Ethan Hayter s’attend à ce que la poursuite par équipes masculine soit l’une des épreuves les plus compétitives des Jeux olympiques de Tokyo alors que la domination de la Grande-Bretagne sur le vélodrome est menacée.

Les Britanniques dirigent l’événement du ruban bleu depuis Pékin en 2008, mais se dirigeront vers le Japon en tant qu’outsider après que le Danemark a battu le record du monde à trois reprises en deux jours aux championnats du monde de l’année dernière.

Hayter faisait partie d’un quatuor britannique qui a terminé cinquième à Berlin, mais il a insisté sur le fait que ce n’était pas une véritable indication de leur potentiel. Le problème est qu’avec autant de courses annulées au cours des 15 derniers mois, personne ne sait jusqu’où sont allés leurs rivaux.

« Je pense vraiment que ce sera l’un des événements les plus intéressants des Jeux olympiques », a déclaré Hayter.

« Il y a cinq ou six pays qui, selon leur progression, pourraient gagner.

« Aux Championnats du monde, nous étions tellement limités par les accords commerciaux et l’équipement que nous pouvions utiliser », a déclaré Hayter, qui a ajouté que le nouveau kit britannique transformerait leur potentiel.

« Ce n’est pas seulement le nouveau vélo, c’est tout. Aux Championnats du monde, tout le monde s’appropriait de nouveaux équipements et utilisait de très bonnes choses, et nous étions coincés avec certaines offres. Une fois que vous changez cela, vous allez soudainement beaucoup plus vite, plus vite que jamais.

« En qualifications, nous étions à quatre secondes de retard mais nous avons été plus rapides qu’à l’entraînement. Nous sommes compétitifs. »