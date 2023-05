Adam Peaty: le champion olympique s’ouvre sur les luttes et comment les médailles d’or ne résolvent pas les problèmes | Actualités Olympiques

Adam Peaty a pris une pause santé mentale après avoir nagé

Le triple champion olympique de natation Adam Peaty a déclaré qu’il avait fait une pause dans le sport pour mettre fin à sa « recherche sans fin » de récompenses, mais espère qu’il sera dans un meilleur état d’esprit aux Jeux de Paris l’année prochaine.

Le triple médaillé d’or olympique s’est retiré des championnats britanniques de natation le mois dernier après avoir évoqué des problèmes de santé mentale et a admis plus tard qu’il était dans une « spirale autodestructrice ».

Peaty a déjà parlé de périodes de dépression et de problèmes d’alcool, qu’il admet avoir aggravés l’année dernière alors qu’il luttait contre les blessures, la motivation et la rupture de sa relation avec la mère de son jeune fils.

Il garde l’espoir de se rendre à Paris pour les Jeux olympiques de 2024 alors qu’il cherche un troisième titre consécutif au 100 m brasse masculin, mais était catégorique sur le fait que cela ne serait pas une solution miracle pour lui.

Peaty a remporté l’or pour l’Angleterre lors de la finale masculine du 50 m brasse aux Jeux du Commonwealth l’été dernier

« Un bon ami à moi a dit qu’une médaille d’or était la chose la plus froide que vous puissiez porter », a déclaré Peaty. Petit-déjeuner de la BBC. « C’est la chose la plus froide parce que vous pensez que cela résoudra tous vos problèmes. Ce ne sera pas le cas.

« J’ai fait une pause parce que j’étais dans cette recherche sans fin d’une médaille d’or ou d’un record du monde et j’ai regardé vers l’avenir et j’ai dit: » OK, si j’y parviens, ma vie sera-t-elle réparée ou meilleure? Non.

« Alors, prenez le temps maintenant de vraiment réfléchir à qui vous êtes, à ce que vous attendez de la vie, puis obtenez la médaille d’or.

« J’espère que lorsque j’arriverai aux Jeux olympiques, je serai dans un très bon état d’esprit, très reconnaissant et surtout heureux. »

Peaty, qui détient les records du monde du 50 m et du 100 m brasse, a remporté deux médailles d’or et une d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 avant de rater les championnats du monde de 2022 à Budapest en raison d’une blessure au pied.

« En tant qu’athlètes, notre cerveau est câblé un peu différemment, nous recherchons constamment une récompense et si nous pouvons voir cette récompense, nous travaillerons extrêmement dur pour cette récompense », a ajouté Peaty.

« Pour moi, c’était quelque chose que je cherchais constamment et que je faisais constamment et je me disais: » Je ne veux pas ça dans ma vie, je ne veux pas vraiment faire ça tout le temps. «

Les Jeux olympiques d’été se déroulent du 26 juillet au 11 août 2024, les Jeux paralympiques se tenant ensuite du 28 août au 8 septembre.