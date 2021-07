Adam Peaty: Difficile de savoir si les Jeux olympiques devraient se dérouler au milieu d’une pandémie | Actualités des Jeux Olympiques

Adam Peaty défend son titre sur 100 m brasse à Tokyo 2020

Le champion en titre du 100 m brasse, Adam Peaty, a déclaré qu’il n’y avait pas de « bonne réponse » quant à savoir si les Jeux olympiques de Tokyo devraient se dérouler au milieu de la pandémie de coronavirus.

Les Jeux ont été repoussés d’un an en raison de Covid-19 et le virus a mis en place un certain nombre de restrictions pour l’événement retardé – les foules étant largement exclues.

Tokyo est soumis à un état d’urgence qui durera tout au long des Jeux, le relais de la flamme étant également touché par des problèmes de virus.

Peaty a déclaré: « Évidemment, vous devez penser aux gens normaux qui vivent ici.

« Mais à l’opposé du spectre, vous devez comprendre et respecter les athlètes qui se sont entraînés [for] cinq ans, se lever chaque jour à 5h du matin et se coucher à 22h30 avec un bébé qui hurle.

« Ils consacrent toute leur vie à ce moment, pour cet événement de trois semaines, quatre semaines.

« Vous n’obtiendrez jamais la bonne réponse. Vous devez l’examiner de manière à ce que si vous vous asseyiez tout le monde autour de la table, tout le monde aura une opinion.

« Pour moi, je pense, évidemment, que je suis biaisé parce que je veux qu’ils se produisent parce que je veux courir, mais je ressens en quelque sorte pour la nation d’origine qui ne veut pas que ces Jeux se produisent, ou vous savez, les gens à la maison qui ne veulent pas que ces Jeux se produisent.

« Vous l’avez vu aux Euros où vous voyez beaucoup de monde ensemble et cela pourrait être un super épandeur [event], nous ne savons tout simplement pas.

« Et pour moi, je suis doublement vacciné, et j’ai pris toutes les mesures pour m’assurer que je ne vais pas le transmettre à quelqu’un d’autre si je l’avais.

« C’est tout ce que je peux faire. Et certains athlètes viennent ici sans aucun vaccin et vous devez leur poser la même question.

« Donc, ce n’est pas une réponse facile, malheureusement. »

Défendre le titre olympique « pas une distraction »

Peaty a remporté le 100 m brasse aux Jeux de 2016 à Rio

Peaty dit que la perspective de devenir le premier nageur de l’équipe GB à défendre un titre olympique n’est « pas une distraction ».

Le joueur de 26 ans a remporté l’or au 100 m brasse à Rio et a battu son propre record du monde en route vers un autre aux Championnats du monde à Gwangju, en Corée du Sud, en 2019.

Le champion olympique, du monde, d’Europe et du Commonwealth a réalisé les 15 temps les plus rapides de l’histoire au 100 m brasse, son plus rapide de 56,88 étant une seconde plus rapide que le Hollandais Arno Kamminga, qui a réalisé 57,9 aux essais nationaux néerlandais en mai.

Avant les Jeux, qui commencent vendredi, Peaty a déclaré que la chance d’un autre record du monde était « à portée de main, si je me prépare correctement ».

Il a déclaré : « Avant ces Jeux la semaine prochaine, aucun nageur britannique n’a jamais défendu un titre olympique.

« Je pense que c’est évidemment dans mon esprit que je veux faire ça.

« Mais ce n’est pas une distraction et évidemment, comme à chaque JO, je veux inspirer autant de gens qu’ils rentrent chez eux, et surtout cette année, quand les gens ont traversé une période si difficile que nous pouvons montrer cela simplement parce que nous avons été à travers cela ne signifie pas que nous devons rester immobiles, ou vous savez, battre en retraite ou faire un pas en arrière.

« Nous pouvons toujours, vous savez, traverser cette adversité avec un peu d’humour britannique et dire: » Vous savez quoi? Prenons celui-ci. « »