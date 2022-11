Adam Peaty de Strictly suscite des rumeurs d’amour avec Holly, la fille de Gordon Ramsay – et il a l’approbation de son père

La star de STRICTLY, Adam Peaty, a déclenché des rumeurs de romance avec Holly, la fille de Gordon Ramsay.

Le nageur olympique – qui s’est séparé de sa petite amie Eiri Munro en août – semble avoir jeté son dévolu sur Holly, 22 ans, après avoir aimé plusieurs de ses clichés sexy sur les réseaux sociaux.

L’athlète olympique a aimé une série de photos Instagram de Holly[/caption]

Il lui a récemment donné un coup de pouce pour son costume de chat d’Halloween racé et son costume de fée posté il y a quelques jours.

Adam, nouvellement célibataire, a également été impressionné par une récente photo de Holly portant une mini-robe noire sexy.

Il a également donné son sceau d’approbation sur une photo de Holly chic dans un blazer noir et un pantalon à motifs.

La mannequin et influenceuse Holly a également rendu la pareille et a aimé de nombreuses photos sexy d’Adam.

Elle n’a pas tardé à aimer un post d’il y a une semaine d’Adam fléchissant ses muscles dans un pull gris.

Il a posté une série de photos debout devant une piscine et des clichés depuis son domicile.

Holly semble être éblouie par une photo candide en noir et blanc d’Adam et a partagé son approbation d’un clip de lui nageant.

Et il semble qu’Adam ait également obtenu l’approbation de son célèbre père Gordon après que le chef de la télévision ait commencé à le suivre sur Instagram.





Les messages de va-et-vient ont déclenché des rumeurs selon lesquelles ils sont plus que de simples amis.

Le représentant d’Adam a été contacté pour un commentaire.

En août, Adam a dit à ses partisans que lui et Eiri s’étaient séparés.

Il a écrit : « Eiri et moi avons décidé de nous séparer.

«Nous avons passé trois merveilleuses années ensemble, dont 2 avec notre magnifique fils George.

“Notre priorité a toujours été de lui fournir l’environnement familial le plus heureux et le plus sain, et en ce moment, cela signifie mettre fin à notre relation amoureuse.

«Je ne pouvais pas demander une plus grande mère pour George et je suis très reconnaissante à Eiri pour son incroyable soutien au cours des trois dernières années.

« Eiri et George, je suis désolé de vous avoir laissé tomber.

“Mon seul intérêt est le bien-être de notre famille en cette période difficile, donc je demande que notre vie privée soit respectée et je ne dirai rien de plus.”

Le couple a commencé à se fréquenter en 2020 et a accueilli George-Anderson dans le monde en septembre de la même année.

L’année dernière, le frère d’Adam, James, a dénoncé les rumeurs selon lesquelles la malédiction Strictly était la raison pour laquelle ils avaient rompu.

«Il y était il y a plus d’un an. Cela n’a rien à voir avec Strictly », a-t-il déclaré à MailOnline.

Adam était associé à Katya Jones dans l’émission l’année dernière.

Ils se sont mis à parler quand Adam a semblé “essayer d’embrasser” Katya après leur interprétation du tango argentin.

Adam a donné un coup de pouce à Holly pour son costume sexy d’Halloween[/caption]

Le chef de la télévision Gordon Ramsay a suivi Adam sur Instagram[/caption]

Instagram/@eirimunro

Adam s’est séparé de sa petite amie Eiri en août[/caption]