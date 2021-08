Adam Peaty consterné par la réaction depuis l’annonce d’une pause de la piscine pour donner la priorité à sa santé mentale | Actualités des Jeux Olympiques

Adam Peaty passera un mois loin de la piscine pour prioriser sa santé mentale

Le nageur britannique Adam Peaty a été consterné par une partie de la réaction à son annonce qu’il devrait passer un mois loin de la piscine pour donner la priorité à sa santé mentale.

Peaty a remporté deux médailles d’or et une d’argent à Tokyo 2020, notamment en conservant son titre du 100 m brasse masculin, alors que l’équipe GB a remporté un record de huit médailles en natation, éclipsant son précédent meilleur de sept aux Jeux de 1908.

Le joueur de 26 ans d’Uttoxeter a souligné que les trois prochaines années menant à Paris 2024 seront une « guerre d’usure » avec les Championnats du monde et d’Europe et les Jeux du Commonwealth à venir en 2022.

Peaty pose avec sa médaille d’or sur le podium après avoir remporté la finale du 100 m brasse hommes

Il a donc l’intention de sauter la Ligue internationale de natation, à partir du mois prochain, afin de se réinitialiser, faisant référence aux luttes de la gymnaste américaine Simone Biles et du joueur de cricket anglais Ben Stokes comme raisons de trouver un équilibre.

Cependant, il a été attristé par certains des commentaires négatifs qu’il a lus dans un article soulignant sa décision, insistant sur le fait que le fardeau que lui et ses coéquipiers ont porté au cours des derniers mois est différent de l’emploi habituel.

La lecture de certains des commentaires en réponse à cela est la raison pour laquelle nous avons une telle stigmatisation autour du bien-être mental dans le sport. Ce n’est pas un travail normal. Il y a une énorme pression. L’argent n’achète pas le bonheur. https://t.co/iqfCni72OP – Adam Peaty MBE (@adam_peaty) 2 août 2021

Peaty a déclaré sur Twitter: « La lecture de certains des commentaires en réponse à cela est la raison pour laquelle nous avons une telle stigmatisation autour du bien-être mental dans le sport.

« Ce n’est pas un travail normal. Il y a une énorme pression. L’argent ne fait pas le bonheur.

« Je fais une pause parce que j’y vais très fort depuis aussi longtemps que je me souvienne. J’ai pris en moyenne deux semaines de congé par an au cours des sept dernières années.

« Malheureusement, il y a des gens qui pensent vous connaître plus que vous ne vous connaissez vous-même. »

Peaty a remporté son deuxième titre consécutif au 100 m brasse masculin, ajoutant l’or au relais mixte 4×100 m quatre nages et l’argent à l’équivalent masculin lors de la dernière course du programme de natation dans la capitale japonaise dimanche.

Lorsqu’on lui a ensuite demandé comment ils allaient se détendre, James Guy a plaisanté « un hamburger et des frites me suffiront », mais Peaty a offert une réflexion plus sombre sur l’importance du temps loin des pressions du sport.

James Guy, Peaty, Anna Hopkin et Kathleen Dawson ont remporté le relais mixte 4x100m

Il a déclaré dimanche: « Cela a été difficile pour tout le monde, pour tous les sports, cela a été très, très fatiguant.

« Mais je pense que (la prochaine étape) est de célébrer et d’avoir ce que mon entraîneur Mel Marshall et moi appelons un repos forcé où nous ne sommes pas autorisés à toucher l’eau depuis un mois maintenant.

« Ce sera une guerre d’usure au cours des trois prochaines années, nous aurons trois championnats majeurs la saison prochaine, et vous verrez des gens qui tombent, traverser l’ISL et les Coupes du monde, au moment où ils arrivent à Paris.

« Vous le voyez dans tous les sports maintenant. Vous le voyez avec Simone Biles, vous le voyez avec Ben Stokes, la santé mentale compte. Il s’agit de trouver le bon équilibre à ce niveau d’élite. Nous aimons célébrer, pourquoi pas nous ? »