L’édition du 8 janvier de Friday Night SmackDown a connu de grands moments avec un candidat improbable mais méritant se qualifiant en tant que prétendant au titre de Roman Reigns au Royal Rumble et Shinsuke Nakamura battant plusieurs adversaires tels que Rey Mysterio au roi Corbin.

Il a été déclaré tôt dans la nuit qu’un match à revers entre cinq lutteurs – Sami Zayn, Daniel Bryan, Rey Mysterio, Shinsuke Nakamura et King Corbin, décidera vendredi qui deviendra l’adversaire de Reigns pour le match pour le titre au Royal Rumble. .

Mais avant le match, Reigns a été vu en train de battre verbalement l’opprimé Adam Pearce pour ne pas avoir respecté Kevin Owens alors qu’il envoyait ce dernier se battre avec Jey Uso où il s’était gravement blessé. Cette altercation verbale a été suivie du match Intercontinental Champion entre Big E et Apollo Crews. Le match s’est terminé avec Big E battant Crews par un tombé et conservant le WWE Intercontinental Championship.

Ensuite, le match par équipe de SmackDown a commencé avec Dolph Ziggler et Robert Roode faisant équipe contre The Street Profits et les battant avec un tombé. C’est après cela que le premier match Gauntlet a commencé. Pearce a découvert qu’il était inclus dans le jeu des gantelets avec les cinq autres.

Nakamura était brillant, affichant de grandes compétences et un potentiel encore plus grand pour avoir un scénario grand public à l’avenir. Son partenariat avec Corbin a été bénéfique et leur chimie a eu une étincelle tant qu’elle a duré. Sami Zayn a été le premier à être éliminé par Rey Mysterio, qui a été peu après obligé de puiser par Nakamura.

Passant, Nakamura a fait face à une attaque sournoise de Corbin et a fini victorieux même après le Deep Six. Puis Nakamura a affronté Daniel Bryan qui savait que le premier serait un peu fatigué avant son troisième match consécutif. Cependant, il a également accepté la défaite aux mains du vétéran.

Enfin, une figure d’autorité mécontente Pearce est sortie et a fini par remporter le match à gant sur le compte d’être le dernier à être éliminé.