Adam parle de son temps de gym et de sa transformation (exclusif) – Hollywood Life

Attention, c’est un tout nouveau Adam Busby! Dans cet aperçu EXCLUSIF de l’épisode du 1er août de OutDaughterAdam révèle qu’il s’entraîne au gymnase 5 à 6 jours par semaine ces jours-ci.

« C’est comme mon truc de décompresser. C’est comme mon temps seul. Mon temps de réflexion. Certains jours, j’arrive vers 5 heures du matin. D’autres jours où j’ai une journée de travail plus légère, je peux déposer les enfants à l’école et venir ensuite au gymnase », dit-il.

Danielle Busby aime les résultats du temps d’Adam dans le gymnase. « Regardez ces muscles. Je me demande combien de tranches de bacon il faut pour enrouler ces muscles. Des heures et des heures dans la salle de gym », jaillit Danielle.

Adam note que Dale, son beau-frère, arrive souvent à venir le rencontrer au gymnase. Il apprécie d’avoir du « temps entre mecs » pendant qu’il s’entraîne, d’autant plus qu’il est le seul homme à la maison. Dale et Adam s’amusent toujours au gymnase à se taquiner.

Adam est papa de 6 filles : Blayke et quintuplés Ava, Olivier, Noisette, Rileyet Parker. La famille Busby est devenue instantanément la favorite des fans sur TLC lorsque leur émission de téléréalité a fait ses débuts en 2016. La dernière saison de OutDaughter créée en juillet 2023, plus de 2 ans après la diffusion de la dernière saison. Danielle a révélé pourquoi la famille avait fait une longue pause.

« Nous avions juste vraiment besoin d’un peu de répit », a déclaré Danielle Nous hebdomadaire. « Nous sommes devenus parents de six enfants, puis nous avons eu le spectacle depuis que nous avons eu six enfants, donc nous avions juste besoin de réévaluer. »

Finalement, les filles ont manqué d’avoir les caméras autour. « Ils étaient ravis que les caméras reviennent et ont demandé pendant un bon moment », a admis Danielle. « Comme, ‘Où sont-ils? Quand reviennent-ils ? Alors, on s’est bien amusé ! OutDaughter diffusé le mardi à 21 h sur TLC.

