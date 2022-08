Adam Neumann de WeWork a levé des fonds pour une nouvelle startup immobilière, Flow

Le logement aux États-Unis a un problème. Et Adam Neumann, le fondateur charismatique connu pour avoir rebaptisé avec succès l’espace de bureau partagé sous le nom de WeWork, et l’avoir géré sans succès, pense qu’il a une solution : Flow. Cette startup de l’immobilier résidentiel souhaite résoudre une grande variété de problèmes, notamment la disponibilité de logements, le manque d’interactions sociales dans un monde éloigné et l’incapacité des locataires à obtenir des capitaux propres.

La pénurie de logements est certainement un gros problème. Les États-Unis manquaient de près de 4 millions d’unités de logement à la fin de 2020, et le problème se propage à travers le pays. L’incapacité d’acheter une maison a d’énormes répercussions sur tout, de la qualité de vie des Américains à leur capacité à créer de la richesse. Le problème est suffisamment important pour que la société de capital-risque Andreessen Horowitz (a16z) rédige son plus gros chèque à ce jour – 350 millions de dollars, valorisant la société à 1 milliard de dollars – pour investir dans Flow dans l’espoir que la société puisse perturber l’immobilier résidentiel grâce à la technologie.





Dans un article de blog, le co-fondateur d’a16z, Marc Andreessen, a écrit que Neumann revient sur “le thème de la connexion des personnes en transformant leurs espaces physiques et en créant des communautés où les gens passent le plus de temps : leurs maisons”. Andreessen a ajouté que la résolution des problèmes de logement “nécessite de combiner un service axé sur la communauté et centré sur l’expérience avec les dernières technologies d’une manière qui n’a jamais été faite auparavant pour créer un système où les locataires reçoivent les avantages des propriétaires”.

Ce que tout cela signifie n’est pas exactement clair. Ce que nous savons, c’est que Flow prévoit d’exploiter plus de 3 000 appartements que Neumann a récemment acquis, et que la société ajoutera probablement des fonctionnalités communautaires et offrira aux locataires la possibilité d’acquérir des capitaux propres.

La grande question ouverte ici est de savoir si ce fondateur raté et le placage de la technologie feront réellement quelque chose pour aider la crise du logement aux États-Unis. Il est à noter que l’un des principaux problèmes du logement aux États-Unis est qu’il n’y en a pas assez. Alors que le problème découle du zonage d’exclusion, la course folle du capital-investissement pour acheter des maisons de location – comme les milliers d’appartements que Neumann et ses amis ont engloutis – n’améliore pas les choses.

Alors qu’offrir aux gens la possibilité d’acquérir une sorte de participation dans leurs appartements pourrait aider les gens à créer de la richesse, les locations de Flow sont probablement destinées à ceux qui sont déjà relativement riches. La propriété de Nashville que Neumann a achetée, par exemple, comprend une piscine d’eau salée, un service de ramassage des ordures et un parc à chiens. Ajoutez à cela tous les services haut de gamme et les aspects de développement communautaire que les propriétés de Neumann sont supposées offrir, et les choses deviennent encore plus chères.

Il semble également que le projet impliquera la blockchain. Il y a quelques indices qui le suggèrent, y compris plusieurs demandes de marques découvertes par le Wall Street Journal. Les documents déposés pour une entité liée à Flow mentionnent le développement immobilier, la gestion d’espaces de cohabitation et les services de trading de crypto-monnaie. Nous savons également que Neumann et Andreessen se sont récemment associés sur un projet du même nom, Flowcarbon, qui vise à appliquer la technologie blockchain au marché des crédits carbone. De plus, il est probable que Flow devra utiliser une sorte de technologie naissante pour justifier sa valorisation d’un milliard de dollars avant que la startup n’ait fait quoi que ce soit.

Lorsque WeWork a demandé son introduction en bourse, beaucoup ont souligné que la société immobilière faisait tout son possible pour convaincre les gens qu’il s’agissait d’une société de technologie – et, par extension, pour justifier sa valorisation exorbitante. Cette fois-ci, vous pouvez presque voir les roues tourner dans la tête de Neumann. Quoi de plus avant-gardiste que le Web3 ? Le changement de marque de la crypto et de la blockchain pourrait soi-disant changer Internet tel que nous le connaissons, en arrachant le contrôle du Web aux grandes entreprises technologiques, comme Facebook et Google, et en le redonnant aux créateurs.

Bien sûr, ça sonne bien. Mais qu’est-ce que cela a à voir avec l’immobilier, la communauté et l’équité des locataires ?

Arpit Gupta, expert en immobilier et professeur de finance à l’école de commerce de NYU, suppose que Flow pourrait essayer de combiner un certain nombre de choses existantes et de les commercialiser en une seule. Ceux-ci incluent la multipropriété (flexibilité !), les coopératives (équité !), le financement de mise de côté (accès et équité !) Et les immeubles de luxe dans les quartiers branchés (milléniaux bien nantis). Peut-être que Flow souhaite proposer des appartements à court terme avec un financement fourni par l’entreprise où vous pourriez augmenter votre participation au fur et à mesure que vous y vivrez.

“C’est comme WeLive 2.0 combiné à une sorte de système de rente sur fonds propres”, a imaginé Gupta. Oh, et ils lanceront probablement un jeton – pour la finance et le plaisir – qui permettrait à plus de personnes de devenir propriétaires de l’entreprise et créerait beaucoup de buzz.

Flow ne serait en aucun cas la seule entreprise à essayer d’apporter la technologie à l’immobilier. Les startups technologiques financées par du capital-risque s’attaquent à tout, de l’investissement immobilier à l’aide au financement des locataires pour qu’ils deviennent propriétaires. Les sociétés immobilières Web3, en particulier, ont tendance à impliquer la mise en place de droits de propriété sur la blockchain et la tokenisation des actions dans les bâtiments, selon Gupta.

Nous ne connaissons pas encore la portée complète des derniers plans de Neumann. En plus de Flow et Flowcarbon, une recherche d’applications de marque associées révèle Flow Life (services d’investissement et de crypto-trading), Workflow (conception d’espace de travail), Flow Village (réseautage professionnel en ligne) et Kibbutz (services éducatifs et plateforme de réseautage social). Bien sûr, ce n’est pas parce que vous déposez une marque que vous allez réellement faire quelque chose.

Mais comme nous le savons d’après le sort de l’ancienne organisation faîtière de WeWork, la We Company, les ambitions de Neumann ne correspondent pas exactement à ce qui est possible. En plus de gérer un portefeuille sans cesse croissant d’espaces de coworking, la société We s’est également diversifiée dans des entreprises apparemment sans rapport, notamment une école et une société d’ingénierie qui fabrique des piscines à vagues. Neumann est également bien connu pour être un dépensier dépensier et un mauvais gestionnaire d’argent – des comportements qui ont fini par contribuer à la chute de son entreprise.

Néanmoins, la réputation et les ambitions folles de Neumann n’ont toujours pas freiné sa capacité à collecter des fonds.

“Dans la Silicon Valley, il y a toujours de l’argent pour le fondateur à répétition”, Eliot Brown, journaliste du Wall Street Journal et auteur de WeWork tell-all Le culte de nous, a déclaré Recode. “L’échec ne semble pas arrêter les gens.”

C’est particulièrement le cas ici. Andreessen est en partie responsable du culte du fondateur, un terme qui fait référence au statut mythique accordé aux fondateurs dont on pense qu’ils ne font pas de mal. Maintenant, sa société de capital-risque finance le retour à la gloire de Neumann.

“L’une des ironies est que le principal moteur de l’ascension et de la chute de WeWork était cette fétichisation du fondateur”, a déclaré Brown. “Adam est devenu en quelque sorte le parangon du fondateur devenu sauvage et c’était une création, en grande partie, de la mystique qu’Andreessen a émise à propos des fondateurs.”

Pour Andreessen, cependant, les expériences et les échecs de Neumann sont une vertu.

“Nous comprenons à quel point il est difficile de construire quelque chose comme ça et nous aimons voir des fondateurs récurrents s’appuyer sur les succès passés en tirant parti des leçons apprises”, a écrit Andreessen dans son récent article de blog. “Pour Adam, les succès et les leçons sont nombreux.”

Cela signifie probablement que Flow n’aura pas de piscine à vagues.

