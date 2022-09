Adam Levine sous le feu après que le modèle Instagram affirme qu’il a eu une liaison avec elle

Le leader de Maroon 5, Adam Levine, fait face à des critiques sur les réseaux sociaux après qu’un influenceur a allégué qu’elle avait eu une liaison avec lui et qu’il avait essayé de donner son nom à son bébé (avec le mannequin Behati Prinsloo). Le mannequin Instagram Sumner Stroh a posté une vidéo sur TikTok, où elle a déclaré : “Essentiellement, j’avais une liaison avec un homme qui est marié à un mannequin de Victoria’s Secret. À l’époque, j’étais jeune, j’étais naïf et, je veux dire très franchement, je me sens exploité. Elle a montré des captures d’écran de DM prétendument de Levine, où ils semblaient flirter, puis un texte de lui demandant s’il pouvait donner son nom à son enfant.

“Ok question sérieuse. Je vais avoir un autre bébé et si c’est [a] garçon, je veux vraiment l’appeler Sumner. Tu es d’accord avec ça ? MORT sérieux », lisent les textes de Levine. Stroh a déclaré qu’elle était consciente des répercussions auxquelles elle pourrait être confrontée pour “se manifester”, ajoutant qu’elle avait montré les textes à son amie, qui avait tenté de les vendre aux médias.

Alors que Levine a fait face à l’indignation, certains utilisateurs de Twitter ont également critiqué Stroh pour son implication et les débats sur les déséquilibres de pouvoir sont apparus au premier plan.

D’accord, tout Adam Levine qui trompe sa femme Behati Prinsloo avec Sumner Stroh est AF désordonné. Mais pourquoi les gens sont-ils tellement plus en colère contre Sumner qu’Adam ? Au moment de l’affaire, il était un homme marié de 40 ans et elle avait 19 ans. Mais c’est sa faute de l’avoir fait s’égarer ? pic.twitter.com/7CgKzDYd4j — AskAubry (@ask_aubry) 19 septembre 2022

Lmao le ppl disant que sumner stroh est une sorte de victime ici… peu importe à quel point une personne est riche ou célèbre, elle savait qu’il était marié et qu’il était toujours avec Adam Levine (un père et un mari connus) pendant un AN. Elle n’a pas été manipulée, certaines personnes ont juste la morale. – paige ternes (@tern_the_paige) 19 septembre 2022

Je pense que c’est hilarant que Sumner Stroh utilise le “J’étais nouveau à LA” comme justification. “Ma femme et moi allons divorcer” “Je ne l’aime plus” “Je vais rompre avec elle pour toi” sont tous les mensonges les plus anciens racontés dans le livre par des hommes mariés qui trompent. pic.twitter.com/A1EswSSdDz – JDM (@Joshua__DM) 20 septembre 2022

Blâmer “l’autre femme” est un trope daté, injuste et sexiste. Donc je ne blâme pas Sumner Stroh pour qu’Adam Levine ait trompé sa femme. C’est sur lui. Je la blâme cependant pour l’humiliation globale qu’elle a infligée à la femme pour son influence. Behati Prinsloo et ses enfants méritent mieux. https://t.co/us7Ojkgp9c – Fantôme (@ effoff1988) 20 septembre 2022

idgaf si sumner stroh savait qu’adam levine était marié ou non – elle était au tout début de la vingtaine à l’époque et cet homme a la quarantaine et est une personne de pouvoir et d’autorité sur elle. c’est un autre exemple d’hommes puissants qui profitent des femmes plus jeunes. arrête de la blâmer, c’est dégueulasse. — adrienne hf (@aharrisfried99) 19 septembre 2022

Levine ou Prinsloo n’ont pas commenté la question.

