Avant sa sortie, Levine a accueilli deux filles, Rose poussiéreuse, 4 et Gio Grace, 2. Et le père de 41 ans, qui a épousé son « bébé » Behati Prinsloo en 2014, pourrait faire grandir sa famille plus tôt que vous ne le pensez. Prinsloo a révélé en 2019 que Levine voulait à l’origine cinq enfants au total. Quant au modèle Victoria’s Secret, « je pensais que j’en voulais cinq, mais maintenant je pense que trois ou quatre seront bien. »

Mais malgré les trois victoires aux Grammy de Maroon 5, Levine a déclaré qu’il était très timide à l’idée de se produire devant ses filles. Il a expliqué en 2019 pourquoi il n’avait plus le «courage» de chanter pour ses filles, après un concert à domicile qui a mal tourné.

Comme il l’a dit Ellen Degeneres, « J’étais, genre, en train d’auditionner pour ma fille, ce qui est ridicule. Et finalement, elle m’a juste regardé et a touché la guitare et elle était comme, ‘Pose ça.’ Je me suis dit: « Pose ça? Cool. Doux. » «