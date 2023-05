Voir la galerie





Crédit d’image : NBC

Adam Levine et Blake Shelton ont eu la bromance et la rivalité les plus drôles au cours de leurs saisons d’entraînement La voix ensemble, il n’était donc pas surprenant qu’Adam revienne dans la série pour le dernier épisode de Blake. En plus de célébrer l’incroyable course de 23 saisons de Blake pendant La voix finale, Adam et Marron 5 ont interprété leur nouveau single « Middle Ground ».

Adam a aidé à accueillir Blake à La voix scène au début du spectacle. Adam, toujours le farceur, a plaisanté en disant que Blake était son « ami le plus stupide ». Les deux copains ont partagé un câlin sur scène avant que Blake ne prenne place dans son fauteuil rouge.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il aimerait dire à Blake avant la finale, Adam a répondu: «Ne gâche pas ça. C’est votre dernier spectacle. Vous avez fait une belle course. Ne le gâche pas, espèce d’idiot… Je plaisante.

Il a ajouté: « Je t’aime beaucoup et j’ai un super spectacle. J’aime que je sois ici. Le groupe est là. Ça te va bien. Dieu, qu’y a-t-il d’autre à dire ? Blake intervint : « Plus ! Il y a plus à dire. Quand Voix alun CeeLo Vert joué, Adam s’est assis sur la chaise rouge de Blake pour que lui et Blake puissent se rattraper.

Adam n’était qu’un des nombreux visages familiers qui sont revenus pour l’épisode d’adieu de Blake. Camila Cabello, Jennifer Hudson, Nick Jonas, John legend, Huissier, Pharrell Williamset Dolly Parton est également revenu pour commémorer la soirée spéciale de Blake. Gwen Stefani a également participé à la fête pour célébrer son mari.

L’interprète de « She Will Be Loved » était coach sur La voix pour les 16 premières saisons. Après la finale de la saison 16, Adam choqué La voix communauté et a révélé qu’il ne reviendrait pas pour la saison 17.

« [The Voice] a continué à être une expérience marquante qui restera à jamais dans mon cœur », a déclaré Adam. « Merci NBC de m’avoir inscrit. Je suis vraiment honoré d’avoir fait partie de quelque chose que je chérirai toujours pour le reste de ma vie. Merci à tous les entraîneurs avec qui je me suis assis dans ces chaises. C’est une expérience partagée qui est singulièrement la nôtre. Nous avons cela pour la vie. Merci à tous ceux qui ont soutenu ce long virage à gauche étrange et étonnant vers un endroit où je n’aurais jamais pensé aller. Il a conclu son message en écrivant : « À tous les fidèles Voix fans, il n’y a littéralement pas de spectacle sans vous les gars. Pour moi, il était temps de passer à autre chose. Votre soutien a tout signifié.

Au cours des années, La voix a accueilli plusieurs nouveaux entraîneurs sur ces fauteuils rouges emblématiques, dont Ariana Grande, Niall Horan, Chance le rappeur, et plus. Blake est le seul entraîneur original restant sur The Voice, donc les fans ont été stupéfaits quand il a annoncé que la saison 23 serait sa dernière.

« Je lutte avec ça depuis un moment et j’ai décidé qu’il était temps pour moi de m’éloigner de La voix après la saison 23 », a commencé la déclaration de Blake. « Ce spectacle a changé ma vie à tous points de vue pour le mieux et je me sentirai toujours comme chez moi. Cela a été un sacré voyage au cours de ces 12 années de changement de chaise et je tiens à remercier tout le monde à La voix de NBC, chaque producteur, les écrivains, les musiciens, l’équipe et les traiteurs, vous êtes les meilleurs. Interrogé sur la prochaine sortie de Blake de La voixdit Adam Divertissement ce soir« Il était temps ! »

