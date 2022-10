Adam Levine réagit au scandale de tricherie ‘SNL’ se moquant de DM – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Crédit d’image : DFree/Shutterstock

Cela fait presque un mois que Adam Levine, 43 ans, a été accusée pour la première fois d’avoir envoyé des DM racés au mannequin Instagram Sumner Stroh – avec quatre autres femmes – qui ont partagé publiquement leurs conversations textuelles sur les réseaux sociaux. Et juste au moment où le scandale était sur le point de s’éteindre, SNL l’a ramené sur le devant de la scène lors de son émission du 1er octobre, où ils ont inclus un sketch hilarant de DM Game Show qui présentait Adam en tant que concurrent qui essayait de gagner un prix en n’envoyant PAS de DM explicites à qui que ce soit. Bien que le public se soit moqué de tout cela, HollywoodLa Vie a EXCLUSIVEMENT appris que le Marron 5 leader – dont la femme mannequin, Behati Prinslooest enceinte de leur troisième enfant, certainement pas !

Plus à propos Adam Levine

“Adam était à Las Vegas le week-end dernier pour jouer avec son groupe, donc il n’a pas vu le sketch” SNL “en direct, mais il en a regardé une minute en ligne avant de s’arrêter”, nous a dit une source. “Il ressent la même chose à ce sujet qu’à propos des autres mèmes et blagues qui circulent à ce sujet. Il ne pense pas que ce soit drôle et il pense que c’est irrespectueux envers Behati. Il n’est pas impressionné et, bien sûr, il est toujours gêné. Il veut juste que tout explose et que ses fans se concentrent uniquement sur sa musique, pas sur sa vie personnelle.

Comme HollywoodLa Vie rapporté, Adam a publié une déclaration à la suite des accusations explosives de Sumner accusant Adam d’avoir une liaison physique avec elle pendant un an. Dans la déclaration qu’il a publiée sur son histoire Instagram, Adam s’est excusé pour tout l’incident, mais a déclaré qu’il n’avait pas triché. Alors que quatre autres femmes se sont manifestées et ont partagé les DM qui leur avaient été envoyés par Adam, Internet a explosé avec une rafale de mèmes qui se moquaient du style de textos ringard d’Adam. Selon notre source, “Adam ressent définitivement la réplique de toute la situation et il est assez gêné par tout cela.”

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





« Mis à part le fait que cela aurait pu lui coûter la seule chose dans la vie qu’il aime plus que tout, à savoir son mariage avec Behati, Adam est super dérangé par les mèmes qui en découlent », a déclaré la source. le mariage avec Behati est sa seule préoccupation en ce moment et il fait tout son possible pour lui montrer qu’elle est la seule pour lui. Par coïncidence, après la fuite de son DM, Adam a changé sa photo principale Instagram et a changé le réglage pour empêcher les fans de commenter les publications.

Le 24 septembre, une source a déclaré HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT qu’Adam avait “haussé” les devoirs de son mari et de son père pour apaiser les inquiétudes de Behati, ajoutant qu’il était “reconnaissant” qu’elle soit restée avec lui. “La dernière chose qu’il souhaite, c’est qu’elle soit stressée pendant sa grossesse et il se sent si mal que cela se produise”, a déclaré l’initié à l’époque. “Adam sait à quel point il a failli tout perdre et il est si incroyablement reconnaissant qu’elle ne l’ait pas fui à ce sujet. Il aime tellement Behati et ses enfants et il a été une épave nerveuse ces derniers jours parce que l’idée de perdre sa famille lui est insupportable. Il veut juste que tout cela soit derrière eux.