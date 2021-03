Adam Levine nomme le pop rocker des années 2000 qu’il a présenté à sa fille

« I’m With You » était le troisième single de Lâcher, et la ballade a marqué un son différent pour Avril, qui était connu pour le pop-punk plus rebondissant des précédents succès «Complicated» et «Sk8er Boi».

Adam a poursuivi en disant qu’il souhaitait que les groupes soient toujours présents dans les charts grand public comme ils l’étaient lorsque Maroon 5 sortait des chansons emblématiques telles que « Harder to Breathe » et « This Love ».

« C’est drôle, quand le premier album de Maroon 5 est sorti, il y avait encore d’autres groupes », dit-il. « J’ai l’impression qu’il n’y a plus de groupes, tu sais? C’est ce qui me rend un peu triste, c’est qu’il n’y avait que des groupes. Il n’y a plus de groupes, et j’ai l’impression qu’ils sont une race mourante. »

En effet, pour paraphraser un premier morceau de Maroon 5, on se demande vraiment ce qui est arrivé à la musique avec des guitares.