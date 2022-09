Adam Levine nie avoir eu une liaison après avoir trompé les rumeurs, mais admet qu’il a “franchi la ligne”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

D’après le modèle Sumner Stroh a posté un TikTok affirmant qu’elle a eu une liaison avec le leader de Maroon 5, Adam Levine, la chanteuse présente maintenant des excuses – mais pas avant de nier toute allégation de tricherie.

L’homme de 43 ans a partagé sur son histoire Instagram : “On dit beaucoup de choses sur moi en ce moment et je veux clarifier les choses. J’ai fait preuve d’un manque de jugement en parlant avec quelqu’un d’autre que ma femme de TOUTE sorte de manière coquette. Je Je n’ai pas eu de liaison, néanmoins, j’ai franchi la ligne pendant une période regrettable de ma vie.”

Il a poursuivi en disant: “Dans certains cas, cela est devenu inapproprié; j’ai résolu ce problème et pris des mesures proactives pour y remédier avec ma famille.”

Levine, qui est marié à l’ancien ange de Victoria’s Secret Behati Prinsloo, attend actuellement son troisième enfant avec sa femme depuis huit ans. Prinsloo a partagé la nouvelle sur son Instagram, quelques jours seulement avant que Stroh ne publie sa vidéo explosive.

Stroh, qui a sous-titré son TikTok, “embarrassé d’être impliqué comme un homme avec ce manque total de remords et de respect”, a déclaré qu’elle et Levine se voyaient depuis près d’un an, mais n’a pas précisé la période.

Stroh a déclaré qu’elle “se sentait exploitée” et “manipulée” tout en montrant des messages présumés entre elle et Levine, où il aurait écrit : “C’est vraiment irréel à quel point tu es putain de chaud”, puis “Comme ça souffle mon dérange.”

Le modèle Instagram a partagé une capture d’écran du 1er juin, lorsque Levine lui a demandé si elle serait d’accord pour qu’il nomme son futur enfant et celui de Prinsloo “Sumner” s’il s’agissait d’un garçon. Stroh dit qu’elle et Levine n’avaient pas parlé depuis des mois à ce stade.

Levine a conclu sa déclaration en disant: “Ma femme et ma famille sont tout ce qui m’importe dans ce monde. Être aussi naïf et assez stupide pour risquer la seule chose qui compte vraiment pour moi était la plus grande erreur que je puisse faire. Je vais Je ne le ferai plus jamais. J’assume l’entière responsabilité. Nous nous en sortirons. Et nous nous en sortirons ensemble.”

Prinsloo n’a pas commenté les propos de son mari.

Stroh a posté une deuxième vidéo où elle dit “être naïf n’est pas une excuse pour ce que j’ai fait et le rôle que j’ai joué dans cela”, seulement après avoir affirmé qu’elle croyait que leur mariage était terminé. Elle s’est excusée auprès des personnes directement blessées : Prinsloo et les enfants du couple.