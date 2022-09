Adam Levine n’avait pas de relation physique avec Sumner Stroh ou d’autres accusateurs : source

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Plusieurs femmes se sont manifestées pour affirmer avoir reçu des messages de flirt d’Adam Levine. Et aujourd’hui, on en apprend plus sur les affaires présumées.

Une source proche du leader marié de Maroon 5 a déclaré à Fox News Digital : “Il soutient qu’aucune de ces interactions n’est devenue physique.”

Hier, le chanteur a rompu son silence dans une déclaration sur son histoire Instagram, écrivant en partie : “On dit beaucoup de choses sur moi en ce moment et je veux clarifier les choses. J’ai fait preuve d’un manque de jugement en parlant avec quelqu’un d’autre que ma femme en N’IMPORTE QUELLE manière de flirter. Je n’ai pas eu de liaison, néanmoins, j’ai franchi la ligne pendant une période regrettable de ma vie.”

Ses commentaires ont été suscités par le mannequin Sumner Stroh, qui a partagé une vidéo TikTok sur la relation présumée qu’elle avait avec Levine, qui est mariée au mannequin Behati Prinsloo.

Prinsloo est actuellement enceinte du troisième enfant du couple.

Depuis le premier TikTok de Stroh, trois femmes supplémentaires se sont manifestées, affirmant avoir reçu des messages séduisants de Levine.

Sumner Stroh

La diplômée de l’Université du Texas a partagé les détails de sa prétendue liaison avec Levine sur TikTok, affirmant qu’elle voyait l’ancien entraîneur de “The Voice” depuis près d’un an avant de choisir de mettre fin à la relation.

Stroh affirme qu’elle s’est sentie “exploitée” et “manipulée” par Levine, et dans le TikTok, elle a partagé des messages présumés entre les deux. À un moment donné, le père de deux enfants aurait dit : “C’est vraiment irréel à quel point tu es sexy.”

Bien qu’elle n’ait pas révélé la durée exacte de leur relation, elle note que pendant qu’elle était prétendument avec Levine, elle avait l’impression que son mariage était terminé.

Marieka

Une femme identifiée comme Maryka sur Instagram a publié des messages directs qu’elle avait partagés avec Levine.

Les messages texte montrent que Levine aurait dit à Maryka de “vous distraire en f—–g avec moi!”

Maryka a également publié un enregistrement d’écran de ses prétendus messages avec Levine, révélant à un moment donné qu’il lui avait envoyé une vidéo de lui-même.

Alyson Rose

Alyson Rose a partagé dans un TikTok supprimé depuis une capture d’écran d’un prétendu message Instagram de Levine dans lequel il a dit : “Je ne devrais pas te parler.”

En raison de son statut relationnel actuel, Rose a supprimé le TikTok mais maintient que cette interaction s’est produite. Dans les commentaires supprimés depuis de son TikTok, Rose aurait écrit : “Je ne l’ai jamais rencontré… ce qui s’est passé, c’est qu’il a regardé mon histoire un jour alors que je venais littéralement de publier quelque chose que je [thought] était la chose la plus étrange qui soit. Nous avons commencé à parler mais je ne l’ai littéralement jamais complimenté… Il m’appelait toujours sexy et me demandait des photos.”

Alanna Zabel

Dans une publication sur son histoire Instagram, Alanna Zabel a affirmé qu’elle aussi avait reçu des SMS séduisants de Levine alors qu’elle était son professeur de yoga. Bien qu’elle n’ait pas précisé quand l’échange a eu lieu, elle a partagé qu’elle avait travaillé avec Levine de 2007 à 2010.

Zabel a écrit : “Un jour, il m’a envoyé un texto disant : « Je veux passer la journée nue avec toi. » J’étais dans le bain mais mon ex jaloux l’a vu et s’est mis en colère. J’ai assuré à mon ex que j’étais sûr que c’était destiné à la petite amie d’Adam, Becky, et que c’était une erreur. J’ai envoyé un texto à Adam pour lui demander si c’était le cas . Adam n’a pas répondu… et mon ex est devenu violent, me cassant le poignet.”

Zabel allègue ensuite que lorsqu’elle a parlé à Levine de l’incident avec son ex-petit ami violent, Levine ne l’a pas reconnue ni ne s’est excusée. Elle a écrit que Levine “m’a retirée de la (sic) tournée à venir et m’a glacé pendant l’une des périodes les plus dévastatrices de ma vie, le tout à partir de son seul texte coquet”.