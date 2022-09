Adam Levine, marié et père de deux enfants, accusé d’avoir envoyé des messages coquins à deux femmes

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Adam Levine est accusé d’avoir envoyé des messages coquins via Instagram à deux femmes.

Lundi, le mannequin Instagram Sumner Stroh a créé un Vidéo TikTok affirmant qu’elle avait une liaison d’un an avec le leader de Maroon 5. Après avoir annulé les choses, affirme-t-elle, il l’aurait contactée pour lui demander si ce serait OK si lui et sa femme, Behati Prinsloo, nommaient leur troisième enfant après elle.

Levine a depuis nié l’affaire, mais a admis qu’il “avait franchi la ligne”.

Maintenant, une autre femme s’exprime, partageant des messages présumés de Levine, dont un qui disait: “Je ne devrais pas te parler, tu sais [that] n’est-ce pas?” selon Page Six.

La femme a partagé sur TikTok qu’elle avait “beaucoup plus de messages” de la star mais a choisi de ne pas les partager car ils ne sont “pas appropriés”.

“Beaucoup de mes amis le savaient et ils ont été choqués”, a-t-elle déclaré. “Je suppose que si d’autres filles ont vécu ça avec lui… Je pense juste qu’elles devraient le poster parce que je me sens vraiment mal pour sa femme, et personne ne mérite ça.”

La deuxième femme, la comédienne Maryka, a profité de son histoire Instagram mardi pour partager ses prétendus messages directs de Levine. Le premier message de sa part disait : “Je suis maintenant obsédé par toi.”

“Mec, tu n’es pas comme marié”, a répondu Maryka, dans laquelle Levine aurait répondu : “Oui, mais c’est un peu compliqué. Les choses deviennent difficiles et la vidéo n’a pas aidé. Je pourrais m’enfuir.”

À côté de l’image des messages, Maryka a écrit : “#exposeadamlevine”.

Un représentant de Levine n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Le chanteur n’a pas abordé les deux nouvelles allégations d’activité de flirt, mais il s’est rendu sur Instagram mardi pour nier les allégations de liaison de Stroh.

“On dit beaucoup de choses sur moi en ce moment et je veux clarifier les choses”, a déclaré l’homme de 43 ans sur sa story Instagram. “J’ai fait preuve d’un manque de jugement en parlant avec quelqu’un d’autre que ma femme de TOUTE manière flirteuse. Je n’ai pas eu de liaison, néanmoins, j’ai franchi la ligne pendant une période regrettable de ma vie.”

“Dans certains cas, c’est devenu inapproprié; j’ai résolu ce problème et pris des mesures proactives pour y remédier avec ma famille.”

Levine, qui est marié à l’ancien ange de Victoria’s Secret Behati Prinsloo, attend son troisième enfant avec sa femme depuis huit ans. Prinsloo a partagé la nouvelle sur son Instagram, quelques jours seulement avant que Stroh ne publie sa vidéo explosive.

Une source au nom de Prinsloo a déclaré mardi au magazine People que Levine “fait de son mieux pour améliorer les choses”.

“Il a admis qu’il était allé dans son dos et qu’il avait été inapproprié. Il a admis qu’il avait agi comme un idiot. Elle est toujours très bouleversée”, a déclaré une source au point de vente, ajoutant que Prinsloo est toujours “100% engagé envers sa famille. “

“Adam comprend très bien ses sentiments”, a ajouté la source. “Il fait de son mieux pour améliorer les choses. Il ne veut jamais divorcer.”

Une autre source a déclaré au point de vente que Levine “est attaché à Behati et veut que les choses fonctionnent”.

Caroline Thayer de Fox News a contribué à ce rapport.