Adam Levine et sa femme Behati Prinsloo s’envolent ensemble pour Las Vegas au milieu d’un scandale d’infidélité

Bien qu’Adam Levine soit impliqué dans un scandale d’infidélité, lui et sa femme Behati Prinsloo ont été aperçus en train de voyager ensemble avant la résidence du chanteur “Maroon 5” à Las Vegas.

Le couple est arrivé sur une piste d’atterrissage à Santa Barbara, en Californie, avant d’embarquer dans un jet privé pour Sin City.

Levine, 43 ans, et Prinsloo, 34 ans, ont montré un front uni alors qu’ils se dirigeaient apparemment vers une escapade romantique ensemble avant sa représentation caritative le 1er octobre pour la fondation Shaquille O ‘Neil.

L’interprète de “Sugar” arborait un look décontracté avec un t-shirt noir Sublime band et un jean déchiré tout en portant des baskets Nike vert vif.

ADAM LEVINE ET MAROON 5 ANNONCENT UNE RÉSIDENCE À LAS VEGAS AU MILIEU DU SCANDALE DE TRICHE DU CHANTEUR

Levine a complété son look avec un chapeau de camionneur Calirosa marron – qui est sa marque de tequila et celle de Behati – des lunettes de soleil noires et une chaîne en argent avec une croix.

Le leader de Maroon 5 tenait une bouteille d’eau, un sac en plastique et une veste en jean.

Prinsloo, qui est actuellement enceinte du troisième enfant de Levine, est sortie vêtue d’un débardeur à imprimé guépard, avec une veste noire nouée autour de sa bosse de bébé. Elle a également été vue portant des bottes de combat noires et tenant un sac à main marron, tout en portant des lunettes de soleil sombres.

L’apparition de la célébrité survient après que Levine et Maroon 5 ont annoncé leur résidence à Las Vegas avec le coup d’envoi de leur émission en mars 2023 au Dolby Live in Park MGM. Le groupe devrait donner 16 spectacles à partir de mars et se terminer en août 2023.

L’interprète de “Misery” a fait la une des journaux depuis que le mannequin Instagram Sumner Stroh a révélé que les deux hommes avaient une liaison d’un an alors que Levine était marié à Prinsloo.

Stroh a partagé des captures d’écran lui demandant prétendument s’il pouvait nommer son troisième enfant “Sumner”.

Pendant ce temps, après les allégations de Stroh, quatre autres femmes se sont manifestées, affirmant qu’elles avaient eu des échanges de messages coquins avec Levine.

Prinsloo, une ancienne mannequin de Victoria’s Secret, est mariée à Levine depuis huit ans et a annoncé la nouvelle de sa grossesse quelques jours avant que Stroh ne publie sa vidéo explosive.

Cependant, Levine a nié la liaison avec Stroh mais a admis qu’il “avait franchi la ligne”.

“Il soutient qu’aucune de ces interactions n’est devenue physique”, a déclaré une source proche de Levine à Fox News Digital.