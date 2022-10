Adam Levine et Bethati Prinsloo avec leurs enfants Dusty et Gio à la plage : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Adam Levine et sa femme enceinte Behati Prinsloo ont fait preuve de solidarité face à l’adversité lorsqu’ils ont profité d’une journée familiale de liaison à la suite de son récent scandale de flirt. La Marron 5 La chanteuse et le mannequin de Victoria’s Secret ont été aperçus en train de soigner leurs deux filles Poussiéreuxsix et Gioquatre, à une balade à vélo jusqu’à la plage de Los Angeles samedi (8 octobre).

Adam a secoué un débardeur alors qu’il voyageait sur son vélo avec les enfants assis devant, tandis que Behati a montré sa bosse de bébé en gardant sa chemise enroulée au-dessus de son short en jean coupé. Après leur arrivée sur la côte, Adam et Behati se sont confortablement installés dans le sable, enveloppant leurs corps tout en gardant un œil sur Dusty et Gio.

En septembre, Adam a été accusé pour la première fois d’avoir envoyé des DM séduisants au mannequin Sumner Stroh – avec quatre autres femmes – qui ont partagé leurs conversations textuelles sur les réseaux sociaux. Dans des excuses publiques, Adam a admis avoir fait preuve d’un “mauvais jugement” et a affirmé qu’il n’avait pas de liaison. “Néanmoins, j’ai franchi la ligne pendant une période regrettable de ma vie”, a-t-il ajouté.

Cependant, juste au moment où le scandale semblait exploser, Saturday Night Live l’a ramené sous les projecteurs lors de la première de leur saison, embrochant le hitmaker “Harder to Breathe” dans un sketch hilarant sur l’envoi de DM “normaux”. Bien que le morceau ait fait beaucoup rire au Studio 8H, cela ne s’est pas vraiment bien passé avec Adam, selon une source qui a parlé EXCLUSIVEMENT avec HollywoodLa Vie.

“Il ressent la même chose à ce sujet qu’à propos des autres mèmes et blagues qui circulent à ce sujet”, a déclaré l’initié. “Il ne pense pas que ce soit drôle et il pense que c’est irrespectueux envers Behati. Il n’est pas impressionné et, bien sûr, il est toujours gêné. Il veut juste que tout explose et que ses fans se concentrent uniquement sur sa musique, pas sur sa vie personnelle.

Une deuxième source a déclaré EXCLUSIVEMENT à HollywoodLife qu’Adam s’occupait également de limiter les dégâts chez lui, s’assurant que Behati se sente en sécurité et soutenue pendant sa grossesse. “La dernière chose qu’il souhaite, c’est qu’elle soit stressée pendant sa grossesse et il se sent tellement mal que cela se produise”, a déclaré l’initié. “Adam sait à quel point il a failli tout perdre et il est si incroyablement reconnaissant qu’elle ne l’ait pas fui à ce sujet. Il aime tellement Behati et ses enfants. Il veut juste que tout cela soit derrière eux.