Adam Levine et Behati Prinsloo à Hawaii Beach avec des enfants : photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Stewy / BACKGRID

Adam Levine et sa femme Behati Prinsloo passé une journée à la plage avec des filles Rose poussiéreuse5, et Gio Grâce, 4 ! Behati, 34 ans, abasourdie dans un bikini de couleur foncée avec un débardeur sportif coupé pour la sortie de Maui le jeudi 4 août. le long du sable.

Behati semblait avoir été dans l’eau avec ses cheveux humides, qui sortaient du chapeau inspiré de l’an 2000. Elle a gardé le reste de son look simple avec des colliers en or superposés. À un moment donné, la maman adorée a semblé se pencher et discuter avec l’une des filles, toutes deux adorables dans des combinaisons pratiques ! Dusty arborait un bleu floral, tandis que Gio optait pour le bleu marine classique.

Pendant ce temps, un Adam torse nu a également été aperçu émergeant de l’océan en train de bercer juste une paire de maillots de bain rose poudré. Le chanteur de Maroon 5, 43 ans, a montré ses cheveux blonds décolorés et ses multiples tatouages ​​alors qu’il profitait du soleil. Son tatouage “Californie” pouvait être clairement lu alors qu’il se dirigeait droit vers la caméra, représentant sa ville natale et l’état de Los Angeles, en Californie.

Adam et le mannequin namibien sont mariés depuis huit ans et se sont mariés à l’hôtel El Ganzo à Los Cabos, au Mexique, en juillet 2014. Le couple est devenu parent deux ans plus tard en 2016 lorsqu’ils ont accueilli leur première fille Dusty, suivie de Gio en 2018. Selon les interviews précédentes, il semble que le célèbre couple pourrait également être intéressé à élargir sa progéniture.

“Je veux beaucoup [of kids]je prospère dans le chaos », a déclaré Adam en 2018.«[Behati] était enfant unique, donc elle veut genre 100 bébés. Je ne sais pas si je peux faire ça. Cela fait beaucoup de bébés », a plaisanté la rockstar, avant de révéler son point de vue sur le fait d’être papa pour la première fois.

“Je ne sais rien, mais honnêtement, cela fait partie de la beauté”, a-t-il ajouté. «Il y a beaucoup d’instincts, beaucoup de choses qui se déclenchent et s’allument. C’est une belle expérience.