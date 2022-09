Adam Levine est toujours prêt à se produire à Las Vegas avec Maroon 5 au milieu d’un scandale de tricherie

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Adam Levine et Maroon 5 se produiront toujours au MGM Grand de Las Vegas le 1er octobre alors que le musicien combat les allégations de tricherie.

Le groupe est actuellement en tournée et Levine n’a pas l’intention de laisser le scandale l’empêcher de se produire. Après la performance de Maroon 5 à Las Vegas, le groupe devrait se rendre à Singapour en novembre.

Levine, 43 ans, fait la une des journaux depuis que le mannequin Instagram Sumner Stroh a déclaré que les deux avaient eu une liaison d’un an alors que Levine était marié à Behati Prinsloo. Elle a partagé des captures d’écran du chanteur de “Sugar” lui demandant prétendument s’il pouvait nommer son troisième enfant “Sumner”.

Quatre autres femmes se sont manifestées, affirmant que Levine leur avait envoyé des SMS et des DM flirteurs.

Levine a nié l’affaire avec Stroh mais a reconnu qu’il avait ” franchi la ligne “.

ADAM LEVINE REFUSE UNE AFFAIRE APRÈS AVOIR TRICHÉ DES RUMEURS MAIS ADMET QU’IL ” A FRANCHI LA LIGNE “

“Dans certains cas, c’est devenu inapproprié; j’ai résolu ce problème et pris des mesures proactives pour y remédier avec ma famille”, a écrit Levine dans un communiqué.

“Ma femme et ma famille sont tout ce qui m’importe dans ce monde. Être aussi naïf et assez stupide pour risquer la seule chose qui compte vraiment pour moi a été la plus grande erreur que j’ai pu commettre”, a-t-il ajouté. “Je n’y arriverai plus jamais. J’assume l’entière responsabilité. Nous nous en sortirons. Et nous nous en sortirons ensemble.”

“Il soutient qu’aucune de ces interactions n’est devenue physique”, a déclaré une source proche de Levine à Fox News Digital.

ADAM LEVINE ACCUSÉ D’ENVOYER DES TEXTES FLIRTANTS À 20 ANS: “JE SAVAIS QUE C’ÉTAIT BIZARRE”

La dernière accusatrice à se manifester est Ashley Russell. Russell, maintenant âgé de 21 ans, a partagé des captures d’écran avec le Courrier quotidien et a expliqué que Levine avait commencé à correspondre avec elle après avoir visionné ses histoires Instagram. Les échanges quotidiens de messages directs ont eu lieu plus tôt cette année, a rapporté le média.

Avant Russell, l’ancienne professeure de yoga de Levine, Alanna Zabel, a affirmé avoir reçu des SMS de Levine qui ont conduit à un résultat violent.

ADAM LEVINE ACCUSÉ DE TRICHE : 7 SCANDALES D’INFIDÉLITÉ PLUS SAUVAGES DE CÉLÉBRITÉS

Zabel a partagé avec son histoire Instagram supprimée depuis : “Un jour, il m’a envoyé un texto disant : « Je veux passer la journée nue avec toi. » J’étais dans le bain mais mon ex jaloux l’a vu et s’est mis en colère.”

Elle a poursuivi en écrivant : “J’ai assuré à mon ex que j’étais sûre que c’était destiné à la petite amie d’Adam, Becky, et que c’était une erreur. J’ai envoyé un texto à Adam pour lui demander si c’était le cas. Adam n’a pas répondu… et mon ex est devenu violent, me cassant le poignet.”

Zabel a poursuivi en alléguant que Levine n’avait pas reconnu les graves abus qu’elle avait subis de la part de son ex-petit ami.

“Moment destructeur et bouleversant dans ma vie, et quand j’ai dit à Adam qu’il l’a ignoré, ne s’est jamais excusé, m’a retiré de la (sic) tournée à venir et m’a glacé pendant l’une des périodes les plus dévastatrices de ma vie, le tout à partir de son seul texte flirteur “, a-t-elle allégué.

Levine, qui est marié à l’ancien ange de Victoria’s Secret Behati Prinsloo, attend son troisième enfant avec sa femme depuis huit ans. Prinsloo a partagé la nouvelle sur son Instagram, quelques jours seulement avant que Stroh ne publie sa vidéo explosive.

Une source au nom de Prinsloo a déclaré mardi au magazine People que Levine “fait de son mieux pour améliorer les choses”.

Le couple a été aperçu ensemble à Montecito, en Californie, mercredi, alors qu’ils semblaient discuter et rire entre eux.

Lauryn Overhultz et Caroline Thayer de Fox News ont contribué à ce rapport.