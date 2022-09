Adam Levine brise le silence sur le scandale de la tricherie avec le modèle Instagram, le contrecoup continue

Adam Levine a répondu aux allégations de tricherie portées contre lui par le modèle Instagram Sumner Stroh. Reprenant ses histoires sur Instagram, le leader de Maroon 5 a écrit qu’il avait fait preuve d’un “mauvais jugement” en parlant à quelqu’un d’autre que sa femme de manière flirteuse, mais a nié avoir eu une liaison. “Je n’ai pas eu de liaison, pourtant, j’ai franchi la ligne pendant une période regrettable de ma vie”, écrit-il. Levine a ajouté que cela devenait parfois inapproprié et qu’il avait pris des “mesures proactives” pour remédier à la situation avec sa famille.

Levine a écrit qu’il assumait “l’entière responsabilité” de son erreur et a ajouté qu’il ne recommencerait plus jamais. “Ma femme et ma famille sont tout ce qui m’importe dans ce monde. Être assez naïf et stupide pour risquer la seule chose qui compte pour moi a été la plus grande erreur que je puisse commettre. Il a insisté pour que sa famille s’en sorte ensemble. Levine est mariée au mannequin Victoria’s Secret Behati Prinsloo depuis 2014, et ils attendent un troisième enfant ensemble.

Sur Twitter, il continue de faire face à des réactions négatives.

J’ai réparé les excuses d’Adam Levine. pic.twitter.com/5bXFfGJvSt – Aylin (@ReineDuLeon) 20 septembre 2022

Une ventilation des excuses d’Adam Levine jusqu’à ce que mes données soient actualisées : pic.twitter.com/rW2DYtIAGu — Antenne (@97shamster) 20 septembre 2022

Les “excuses” d’Adam Levine sont TELLEMENT intéressantes parce que c’est très clairement “je suis désolé de m’être fait prendre :(” et il prétend toujours qu’il n’a pas eu de liaison. comme… tricher c’est tricher et en plus il voulait nommer son bébé après sa maîtresse ??? 😭 – la réponse de Miranda Lawson (@kaidanaIenko) 20 septembre 2022

Pas Adam Levine qui s’excuse sur Instagram. pic.twitter.com/9AH9w7Ktz7 – Nancy Carroll-egan (@nancyegan__) 20 septembre 2022

Les “excuses” d’Adam Levine après avoir envoyé un DM à un modèle Instagram sont la chose la plus “désolé de m’être fait prendre” que j’ai jamais vue 🙄🗑 https://t.co/0fSMQaVNa3 – Emily Hutchinson (@PinkPinkEmily) 20 septembre 2022

Levine a fait face à une immense critique sur les réseaux sociaux après que Stroh a allégué qu’elle avait eu une liaison avec lui et qu’il avait essayé de donner son nom à son bébé. Elle a posté une vidéo sur TikTok, où elle a déclaré : « En gros, j’avais une liaison avec un homme marié à un mannequin de Victoria’s Secret. À l’époque, j’étais jeune, j’étais naïf et, je veux dire très franchement, je me sens exploité. Elle a montré des captures d’écran de DM prétendument de Levine, où ils semblaient flirter, puis un texte de lui demandant s’il pouvait donner son nom à son enfant.

“Ok question sérieuse. Je vais avoir un autre bébé et si c’est [a] garçon, je veux vraiment l’appeler Sumner. Tu es d’accord avec ça ? MORT sérieux », lisent les textes, prétendument de Levine. Stroh a déclaré qu’elle était consciente des répercussions auxquelles elle pourrait être confrontée pour “se manifester”, ajoutant qu’elle avait montré les textes à son amie, qui avait tenté de les vendre aux médias.

Dans une vidéo ultérieure, Stroh a en outre déclaré qu’elle avait accueilli les prétendues avances de Levine parce qu’elle pensait que son mariage avec Prinsloo était terminé. «Je réalise pleinement que je ne suis pas une victime dans tout cela. Je ne suis pas celui qui est vraiment blessé ici. C’est Behati et ses enfants et pour cela, je suis tellement désolé », a déclaré Stroh.

