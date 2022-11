Adam Levine arbore une barbe grise lors d’une balade à vélo avec des enfants : photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Photographie de Clint Brewer / AIM / BACKGRID

Adam Levine43 ans, a passé du bon temps avec ses deux filles, Poussiéreux6 et Gio, 4 ans, lors d’une sortie récente. La chanteuse conduisait un vélo auquel était attachée une charrette dans laquelle les filles étaient assises et avait l’air aussi heureuse que possible. Il portait un haut à carreaux bleu et un jean ample déchiré pendant la fête, et sa barbe grise, son casque et ses lunettes de soleil le rendaient presque méconnaissable.

Dusty et Gio portaient également des casques comme leur père et portaient des hauts à motifs colorés pendant qu’ils appréciaient la balade. La montée d’adrénaline est apparue sur leurs visages alors qu’ils riaient et souriaient tout au long, prouvant qu’ils passaient un bon moment. À un moment donné, Adam a également été photographié pendant une pause dans le trajet et se tenait dehors sans son casque alors que ses lunettes de soleil étaient sur sa tête.

La dernière sortie d’Adam avec ses filles, qu’il partage avec sa femme Behati Prinsloovient après qu’il ait fait la une des journaux pour un scandale de flirt dans lequel il était impliqué. Marron 5 le leader a admis avoir agi de manière “inappropriée” mais a nié avoir eu une liaison avec le mannequin OnlyFans Sumner Stroh a affirmé avoir eu une relation pendant son mariage avec Behati, qui attend actuellement leur troisième enfant. “J’ai fait preuve d’un manque de jugement en parlant avec quelqu’un d’autre que ma femme de TOUTE manière flirteuse”, a écrit Adam sur son histoire Instagram. “Je n’ai pas eu de liaison, pourtant, j’ai franchi la ligne pendant une période regrettable de ma vie.”

Depuis qu’il a admis avoir flirté, Adam a semblé arranger les choses avec Behati. Les époux ont été beaucoup vus avec leurs filles au cours des dernières semaines et ont souvent eu de grands sourires sur leurs visages malgré le drame qui les a récemment entourés. La maman et le papa adorés ont été photographiés lors d’une balade à vélo similaire à la dernière d’Adam avec ses enfants, et ont semblé calmes alors qu’ils se liaient à leurs petits.

En ce qui concerne le contrecoup que le scandale du flirt lui a apporté, ainsi qu’à sa famille, Adam essaie de faire ce qu’il peut pour s’assurer qu’il est aux côtés de Behati, en particulier pendant sa grossesse. “La dernière chose qu’il souhaite, c’est qu’elle soit stressée pendant sa grossesse et il se sent si mal que cela se produise”, a déclaré EXCLUSIVEMENT un initié. HollywoodLa Vie le mois dernier. “Adam sait à quel point il a failli tout perdre et il est si incroyablement reconnaissant qu’elle ne l’ait pas fui à ce sujet. Il aime tellement Behati et ses enfants. Il veut juste que tout cela soit derrière eux.