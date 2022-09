Adam Levine accusé d’avoir envoyé des textos coquettes à une jeune de 20 ans : “Je savais que c’était bizarre”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Une cinquième femme s’est manifestée en affirmant qu’Adam Levine lui avait envoyé des messages de flirt alors qu’il était marié à sa femme Behati Prinsloo.

Ashley Russell, maintenant âgée de 21 ans, a partagé des captures d’écran avec le Courrier quotidien et a expliqué que Levine avait commencé à correspondre avec elle après avoir visionné ses histoires Instagram. Les échanges quotidiens de messages directs ont eu lieu plus tôt cette année, a rapporté le média.

“[He would message] presque tous les jours la nuit vers 22 heures, mon heure”, a déclaré Russell au point de vente. “Je vérifiais chaque fois que je publiais une histoire, ce qui était tous les jours, et elle était toujours vue par lui.”

Elle a ajouté: “Il aimerait surtout les histoires de butin et répondrait toujours avec quelque chose à voir avec la journée des jambes ou du butin au gymnase.”

Russell a expliqué qu’elle voulait voir jusqu’où Levine irait, mais a finalement décidé de l’appeler pour son comportement.

“Il a dit qu’il m’avait trouvée sur sa page de découverte sur Instagram parce qu’il était” grand dans le fitness “et que j’avais un compte de fitness”, a-t-elle déclaré. “Je savais que c’était bizarre, alors je voulais que ça continue pour voir si ça empirait.”

Elle a ajouté : “Quand je lui ai dit qu’il allait se faire prendre en train de draguer des filles comme moi, il a arrêté de m’envoyer des textos.”

Bien qu’elle n’ait plus entendu parler de Levine, le leader de Maroon 5 a continué à regarder ses histoires sur Instagram.

“Je pense que c’est le vrai sens du manque de respect envers une femme. Cela me rend très triste qu’il soit marié et fasse cette chose immature”, a-t-elle déclaré.

La jeune femme de 21 ans a également noté qu’elle trouvait étrange que Levine l’ait trouvée sur le flux Instagram Explore “compte tenu de son âge et [that] il est marié.”

“Je me demande ce que son [feed] ressemble à… toutes des jeunes femmes ? C’est très étrange pour moi”, a-t-elle ajouté.

Russell, une influenceuse du fitness, est la cinquième femme à accuser Levine d’envoyer des SMS de flirt. Les autres femmes ont également partagé des messages inappropriés qui leur ont été envoyés par Levine.

Le psychothérapeute Robi Ludwig a expliqué à Fox News Digital que tricher ne signifie pas nécessairement qu’une personne est “malheureuse” dans sa relation.

“Parfois, la tricherie peut être provoquée par de nombreuses occasions de s’égarer”, a expliqué Ludwig. “Cela est particulièrement vrai pour ceux qui sont célèbres, riches ou les deux.”

Elle a ajouté: “Se sentir en droit d’avoir tout ce que vous voulez, quand vous le voulez.” Le partenaire pourrait tricher par « ennui ».

Le partenaire infidèle pourrait “faire l’expérience d’un sentiment d’excitation accru, qu’une relation à long terme ne peut pas offrir de la même manière”, selon Ludwig. “Parfois, c’est un moyen de répondre à des besoins non satisfaits ou de préserver la relation primaire.”

“Le vouloir est toujours plus puissant que l’avoir. Tricher peut aussi offrir l’opportunité d’avoir une nouvelle expérience, ou de se vivre d’une nouvelle manière.”

L’expert de Fox News Digital a expliqué que la tricherie peut conduire un partenaire à “remettre en question toute la légitimité” de la relation.

“Découvrir que votre mari a une liaison est souvent émotionnellement dévastateur et détruit le niveau de confiance entre un couple”, a déclaré Ludwig. “C’est souvent humiliant, blessant, cela déclenche le doute de soi, des pensées obsessionnelles sur l’affaire, et dans ce cas l’autre femme, et peut amener un partenaire à remettre en question toute la légitimité de son mariage.”

Les allégations contre Levine ont commencé après que le mannequin Instagram Sumner Stroh s’est manifesté lundi, affirmant qu’elle avait eu une liaison d’un an avec Levine. Elle a partagé des captures d’écran de l’interprète de “Sugar” lui demandant s’il pouvait nommer son troisième enfant “Sumner”.

“Essentiellement, j’avais une liaison avec un homme marié à un mannequin de Victoria’s Secret”, a déclaré Stroh dans la vidéo. “A l’époque, j’étais jeune, j’étais naïf, et très franchement, je me sens exploité. Je n’étais pas dans la scène comme je le suis maintenant, donc j’étais définitivement facilement manipulable.”

Elle a ajouté: “Rétrospectivement, j’aurais aimé remettre davantage en question les choses, j’aurais aimé ne pas être aussi naïve, mais être naïve n’est pas une excuse pour ce que j’ai fait et le rôle que j’y ai joué”, a-t-elle ajouté. “Encore une fois, je n’essayais en aucun cas de gagner de la sympathie, et je réalise pleinement que je ne suis pas la victime dans tout cela. Je ne suis pas celui qui est vraiment blessé ici, c’est Behati et ses enfants, et pour cela je suis tellement tellement désolé.”

Levine a par la suite nié la liaison avec Sumner, mais a reconnu qu’il avait “franchi la ligne” lors de certaines interactions avec les femmes.

“Dans certains cas, c’est devenu inapproprié; j’ai abordé cette question et pris des mesures proactives pour y remédier avec ma famille”, a écrit Levine dans sa déclaration.

“Ma femme et ma famille sont tout ce qui m’importe dans ce monde. Être aussi naïf et assez stupide pour risquer la seule chose qui compte vraiment pour moi a été la plus grande erreur que j’ai pu commettre”, a-t-il ajouté. “Je n’y arriverai plus jamais. J’assume l’entière responsabilité. Nous nous en sortirons. Et nous nous en sortirons ensemble.”

“Il soutient qu’aucune de ces interactions n’est devenue physique”, a confirmé une source proche de Levine à Fox News Digital.

Levine attend son troisième enfant avec le mannequin Victoria’s Secret Prinsloo. Les deux sont mariés depuis 2014. Le couple semble faire front commun pour le public. Levine et Prinsloo ont été photographiés à Montecito mercredi.

Bien que Prinsloo n’ait pas commenté publiquement les allégations de tricherie, une source a déclaré à E! News que le mannequin avait été “choqué” après que la nouvelle a été révélée.

“Behati est bouleversée, mais elle le croit qu’il n’y a pas eu de liaison physique”, a déclaré l’initié au point de vente. “Ils sont ensemble depuis tout ce temps. Elle sent qu’ils sont mariés et est choquée de découvrir ce qui se passe dans son dos.”