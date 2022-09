Adam Levine a admis avoir triché dans le passé : “La monogamie n’est pas dans notre constitution génétique”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Alors qu’Adam Levine combat les allégations de tricherie, lui et sa femme enceinte Behati Prinsloo ont été aperçus ensemble mercredi, affichant de grands sourires.

Le couple a été aperçu à Montecito, en Californie, sortant d’un SUV blanc alors qu’ils semblaient rire ensemble. Sur une image, Levine a été vu portant un sac à dos qui semble appartenir à l’un de leurs enfants.

Mais alors qu’ils profitaient d’une agréable sortie, une interview passée a refait surface où le leader de Maroon 5 a admis avoir triché dans le passé.

Dans une interview avec Cosmopolitan en 2009, Adam a déclaré: “Instinctivement, la monogamie ne fait pas partie de notre constitution génétique. Les gens trichent. J’ai triché. Et vous savez quoi? Il n’y a rien de pire que le sentiment de le faire.”

Mardi, Levine a profité de son histoire Instagram pour nier les allégations de Sumner Stroh selon lesquelles ils avaient eu une liaison d’un an.

“J’ai fait preuve d’un manque de jugement en parlant avec quelqu’un d’autre que ma femme de TOUTE manière flirteuse”, a-t-il écrit sur son histoire Instagram. “Je n’ai pas eu de liaison, pourtant, j’ai franchi la ligne pendant une période regrettable de ma vie.”

Levine a partagé que sa famille “s’en sortira ensemble”.

Levine et Prinsloo ont deux enfants : Dusty, 5 ans, et Rose, 4 ans. Prinsloo est actuellement enceinte de leur troisième enfant.

Stroh a attiré beaucoup d’attention sur Levine et son mariage lorsqu’elle s’est rendue sur TikTok lundi, alléguant qu’elle avait eu une liaison avec le musicien et affirmant qu’il avait demandé s’il pouvait utiliser son nom pour le nom de son futur enfant.

Depuis ses allégations, plusieurs autres femmes se sont manifestées en affirmant avoir reçu des messages de flirt de Levine.

La femme la plus récente à s’être manifestée est son ancienne professeure de yoga de 2007 à 2010, Alanna Zabel.

Elle a affirmé qu’elle était également la destinataire de textos séduisants, mais a déclaré que les ramifications personnelles dont elle souffrait étaient bien plus graves que les autres.

Zabel a partagé avec son histoire Instagram supprimée depuis : “Un jour, il m’a envoyé un texto disant : ‘Je veux passer la journée nue avec toi.’ J’étais dans le bain, mais mon ex jaloux l’a vu et s’est mis en colère.”

Elle a poursuivi en écrivant : “J’ai assuré à mon ex que j’étais sûre que c’était destiné à la petite amie d’Adam, Becky, et que c’était une erreur. J’ai envoyé un texto à Adam pour lui demander si c’était le cas. Adam n’a pas répondu… et mon ex est devenu violent, me cassant le poignet.”

Zabel a poursuivi en alléguant que Levine n’avait pas reconnu les graves abus qu’elle avait subis de la part de son ex-petit ami.

“Moment destructeur et bouleversant dans ma vie, et quand j’ai dit à Adam qu’il l’a ignoré, ne s’est jamais excusé, m’a retiré de la (sic) tournée à venir et m’a glacé pendant l’une des périodes les plus dévastatrices de ma vie, le tout à partir de son seul texte flirteur “, a-t-elle allégué.

Zabel, avec les autres femmes, a partagé le hashtag #ExposeAdamLevine en haut de son histoire.

Caroline Thayer de Fox News a contribué à ce rapport.