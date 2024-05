Adam Lallana de Brighton quittera le club après quatre ans à la fin de la saison

Adam Lallana termine son séjour de quatre ans avec Brighton en fin de saison pour raisons familiales.

L’entraîneur-chef de Brighton, Roberto De Zerbi, souhaitait que Lallana continue à jouer pour le club et à aider à l’entraînement, mais l’ancien joueur de 36 ans Liverpool et le milieu de terrain anglais a décidé que le moment était venu de partir.

Il partira après les deux derniers matches à domicile pour Chelsea mercredi et Manchester United le dimanche.

Lallana vit séparé de sa femme et de ses trois enfants, qui vivent à deux heures et demie de route de Bournemouth, le long de la côte sud.

Il a déclaré : « À la fin de la saison, je quitterai Brighton. C’était une décision difficile. J’ai l’impression que c’est le bon moment, pas seulement pour moi mais probablement aussi pour le club.

« Je suis en pourparlers avec Roberto depuis quelques mois. Il a exprimé son souhait que je reste et que je continue à jouer. Mais après avoir pris le temps d’y réfléchir, de réfléchir à la situation du club et d’avoir été loin de ma famille ces quatre dernières années, je pense que c’est le bon moment.

« J’ai parlé à ma famille tout au long de l’année et je pense que la plus grande influence sur ma décision a été le fait que mes enfants avaient besoin de moi. Rien qu’à leur âge, je pense qu’ils ont un peu plus besoin de moi.



Lallana a fait 103 apparitions en équipe première pour Brighton en quatre saisons (Harriet Lander/Copa/Getty Images)

«J’ai vraiment été assez égoïste tout au long de ma carrière. Ils (femme et enfants) ont en quelque sorte dû réagir à mes décisions. J’ai l’impression que c’est un moment de ma vie et de ma carrière où je dois leur donner la priorité.

Lallana, remplaçant inutilisé lors du match nul 1-1 de samedi à Newcastlea fait 103 apparitions pour Brighton depuis son arrivée sur un transfert gratuit en 2020 après six ans avec Liverpool, qui comprenait la victoire du première ligue et le Ligue des champions.

Son contrat a expiré l’été dernier. Il avait été exclu depuis janvier de la saison dernière en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, mais De Zerbi souhaitait le garder en tant que joueur et assistant d’entraîneur. Lallana a obtenu un nouveau contrat d’un an, lui permettant de participer à la première compétition européenne du club en Ligue Europa.

ALLER PLUS LOIN Les jours de jeu d’Adam Lallana touchent à leur fin – mais Brighton et De Zerbi connaissent sa valeur

« La saison dernière, lorsque j’ai été blessé, Roberto s’est battu dur pour me garder », a déclaré Lallana. « Je venais de subir une grosse blessure aux ischio-jambiers. Cela signifiait énormément pour moi, car à mon âge, cela n’arrive pas souvent. Mais le parcours que nous avons parcouru en tant que club de football est remarquable.

« J’ai eu la chance d’être ici cette saison lors de la campagne européenne. J’ai beaucoup joué au football cette saison, peut-être un peu trop avec toutes les blessures qu’on a eues. L’équipe a un peu souffert, mais j’en ai adoré chaque minute.

Lallana a fait deux apparitions en Ligue Europa, alors que Brighton a atteint les huitièmes de finale, et il a joué 24 fois en Premier League cette saison.

Il envisage de poursuivre ailleurs une carrière de joueur de 18 ans qui a débuté avec 235 apparitions pour Southampton entre 2006 et 2014, y compris une période de prêt à Bournemouth.

(Chloé Knott – Danehouse/Getty Images)