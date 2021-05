Adam Kirby réservé pour John Leeper à Derby | Actualités des courses

Adam Kirby attend avec impatience la grande course sur l’espoir de Cazoo Derby John Leeper à Epsom le mois prochain.

Kirby sera à bord du poulain d’Ed Dunlop, actuellement parmi les espoirs britanniques les plus en vue sur le marché ante-post de la Classique le 5 juin.

Il a également déjà monté John Leeper sur les galops et est convaincu qu’il sera adapté par sa mission à Epsom.

Une poignée d’autres jockeys de haut niveau avait été associée à la possibilité de chevaucher le fils du puissant Frankel et Dunlop’s Snow Fairy – qui a remporté les Oaks 2010 pour les mêmes propriétaires.

Mais confirmant les informations selon lesquelles il sera en selle, Kirby a déclaré à Sky Sports Racing: « Je suis vraiment content de cela – grâce à toutes les connexions.

« J’ai hâte de lui. »

John Leeper, nommé d’après le père de Dunlop et le grand entraîneur John, a remporté ses deux départs cette saison – sous Hollie Doyle et plus récemment William Buick, dans une course Listed à Newmarket le week-end dernier.

Il a tiré fort dans ce concours lent sur 10 stades, mais Kirby s’attend à un ensemble de circonstances différentes dans le Derby.

« Je me suis assis sur lui, et c’est un joli cheval en mouvement », a-t-il ajouté.

«Je ne le décrirais pas comme enthousiaste – il couvre juste beaucoup de terrain.

« J’espère que c’est une vraie course, et ça ira. »