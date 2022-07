Adam Kinzinger lâche une bombe : Trump n’a rien fait d’autre que regarder la télévision pendant l’attaque du Capitole

Facebook



Le représentant Adam Kinzinger (R-IL) a déclaré que Trump n’avait rien fait lors de l’attaque du 1/6 mais regardait joyeusement la télévision.

Vidéo:

Transcription via Face The Nation de CBS :

MARGARET BRENNAN : Donc, 187 minutes.

Vous dirigez cette audience. Vous savez ce que vous pouvez présenter à ce stade. Pouvez-vous au moins nous dire si vous avez rempli les blancs avec qui le président parlait réellement, pourquoi il n’y avait pas d’enregistrements téléphoniques, par exemple, des appels téléphoniques qu’il aurait pu passer pendant cette période ?

REPRÉSENTANT ADAM KINZINGER : Nous avons rempli les blancs.

Je ne peux pas nécessairement dire que les motifs derrière chaque élément d’information que nous connaissons, nous serons en mesure d’expliquer. Mais cela va ouvrir les yeux des gens de façon considérable.

La réalité est – je vais vous donner cet aperçu – le président n’a pas fait grand-chose mais a regardé la télévision avec joie pendant cette période. Nous allons présenter bien plus que cela.

Mais je ne pouvais qu’imaginer, car – je veux dire, je savais ce que je ressentais en tant que membre du Congrès américain. Si j’étais un président, juré de défendre la Constitution – ce qui inclut le pouvoir législatif – en regardant cela à la télévision, je sais que j’aurais été fou pour essayer de sauver le Capitole. Il a fait tout le contraire.

MARGARET BRENNAN : Le président n’a rien fait ?

REPRÉSENTANT ADAM KINZINGER : Le président n’a rien fait.

Et nous allons remplir ces blancs. Et si le peuple américain regarde ça, en particulier — je le dis à mes collègues républicains — regarde ça avec un esprit ouvert. Et est-ce le genre de leader fort que vous pensez vraiment mériter ?

Trump regardant la télévision pendant sa présidence n’était pas rare, mais Trump regardant joyeusement la télévision pendant que ses propres partisans sont engagés dans un acte de terrorisme domestique est une violation de son serment d’office et pourrait engager la responsabilité pénale de Trump pour avoir refusé d’agir alors que des gens mouraient à le Capitole.

Kinzinger précise que le Comité sait ce que Trump faisait pendant que le Capitole était attaqué.

Le Comité 1/6 semble avoir cloué Trump, et jeudi pourrait être une nuit terrible pour l’ancien président déchu.