Le représentant Adam Kinzinger a appelé à la démission de son compatriote républicain Matt Gaetz jeudi soir, devenant le premier membre du GOP du Congrès à le faire depuis qu’il a été signalé pour la première fois que Gaetz était impliqué dans une enquête fédérale sur des allégations de trafic sexuel.

« Matt Gaetz doit démissionner », Kinzinger a tweeté, renvoyant à un article sur l’enquête du ministère de la Justice sur Gaetz.

Gaetz a nié tout acte répréhensible depuis le premier rapport du New York Times sur l’enquête fédérale et il n’a été inculpé d’aucun crime. Le républicain de Floride, qui a attiré l’attention nationale en tant que l’un des plus fervents partisans de l’ancien président Donald Trump au Congrès, a présenté les allégations à son encontre dans le cadre d’une attaque politique et, lorsque la nouvelle a éclaté pour la première fois, dans le cadre d’un stratagème d’extorsion.

Le comité d’éthique de la Chambre a publié vendredi une déclaration reconnaissant les allégations contre Gaetz et a annoncé une enquête sur la possible violation des règles de la maison par le représentant de la Floride.

<< Le Comité a connaissance d'allégations publiques selon lesquelles le Représentant Matt Gaetz aurait commis des inconduites sexuelles et / ou une consommation de drogues illicites, partagé des images ou des vidéos inappropriées sur le sol de la Chambre, utilisé à mauvais escient les dossiers d'identification de l'État, converti les fonds de la campagne à un usage personnel et / ou a accepté un pot-de-vin, une gratification inappropriée ou un cadeau illégal, en violation du règlement intérieur, des lois ou d'autres normes de conduite. Le Comité, conformément à l'article 18 a) du Règlement du Comité, a ouvert une enquête et recueillera des informations supplémentaires concernant les allégations, "dit le communiqué.

Gaetz retient les services de deux éminents avocats new-yorkais, Marc Mukasey et Isabelle Kirshner, pour diriger son équipe juridique, a déclaré vendredi un porte-parole dans un communiqué.

« Matt a toujours été un combattant. Un combattant pour ses électeurs, un combattant pour le pays et un combattant pour la Constitution. Il va se battre contre les allégations infondées contre lui », indique le communiqué, ajoutant que les avocats « vont affrontez ceux qui essaient de salir son nom de mensonges. »

Parmi les crimes présumés faisant l’objet d’une enquête, selon plusieurs médias, il y a une relation sexuelle présumée avec une fille de 17 ans et des paiements en espèces effectués en échange de relations sexuelles avec plusieurs femmes.

L’associé de Gaetz, Joel Greenberg, un ancien percepteur d’impôts de Floride inculpé de plus de 30 accusations fédérales dans une affaire connexe, négocie un accord de plaidoyer avec les procureurs. Entre autres crimes, Greenberg est accusé de trafic sexuel d’enfants. Selon le Times, Greenbeg est accusé de trafic de l’adolescent dont la relation avec Gaetz fait l’objet d’une enquête, et lui et Gaetz auraient effectué des paiements à plusieurs des mêmes femmes pour le sexe.

« Je suis sûr que Matt Gaetz ne se sent pas très à l’aise aujourd’hui », a déclaré l’avocat de Greenberg, Fritz Scheller, aux journalistes après une audience devant un tribunal fédéral où un éventuel accord de plaidoyer a été discuté. Scheller a cité le privilège avocat-client lorsqu’on lui a demandé directement si Greenberg coopérait à une enquête fédérale sur Gaetz.

Malgré l’enquête fédérale et la liste croissante d’allégations contre Gaetz, les législateurs du GOP sont restés principalement silencieux. Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, R-Californie, a déclaré qu’il était trop tôt pour juger Gaetz et les allégations portées contre lui, mais retirerait Gaetz de ses attributions au comité si les allégations sont vraies.

« Ce sont des implications sérieuses. Si cela s’avère vrai, oui, nous le retirerions si tel est le cas. Mais pour le moment, Matt Gaetz dit que ce n’est pas vrai, et nous n’avons aucune information. Alors voyons tout. l’information », a déclaré McCarthy à Fox News mercredi.

Alors que la plupart des législateurs du GOP se sont éloignés de Gaetz, quelques-uns ont couru à sa défense, y compris les représentants Jim Jordan de l’Ohio et Marjorie Taylor Greene de la Géorgie.

« Je crois que Matt Gaetz. Il ne devrait pas être démis du Comité judiciaire », a déclaré Jordan à CNN.

Greene tweeté qu’elle se tenait aux côtés de Gaetz et que « les rumeurs et les gros titres ne valent pas la vérité ».

Trump a publié mercredi une brève déclaration en réponse à un rapport du Times selon lequel Gaetz avait demandé une grâce générale dans les dernières semaines de son mandat.

« Le membre du Congrès Matt Gaetz ne m’a jamais demandé pardon », a déclaré Trump. « Il faut également se rappeler qu’il a totalement nié les accusations portées contre lui. »

Ce dernier tweet de Kinzinger n’est pas la première fois que le républicain de l’Illinois se prononce contre des membres de son propre parti.

Kinzinger était un fervent critique de l’ancien Trump et était l’un des 10 républicains àvoter pour destituer l’ancien président pour son rôle dans l’incitation à l’émeute du 6 janvier au Capitole américain. Kinzinger a également voté pour retirer Greene de ses affectations au comité après que des vidéos passées du législateur de première année épousant des théories du complot et d’autres commentaires incendiaires, aient été révélées. Kinzinger a déclaré qu’elle n’avait montré « aucun remords » pour ses commentaires passés et l’a accusée d’avoir « un énorme désir d’être célèbre ».

Contribution: Jim Little, Pensacola News Journal; The Associated Press