ADAM Kinzinger a été choisi pour faire partie du comité du 6 janvier.

Bien qu’il ait été recruté par la démocrate Nancy Pelosi, l’ancien représentant américain est membre du Parti républicain.

Le 3 janvier 2023, le mandat au Congrès de l’ancien représentant américain Adam Kinzinger a pris fin Crédit : Getty

Adam Kinzinger est-il républicain ou démocrate ?

L’ancien représentant américain Adam Kinzinger est membre du Parti républicain.

En 2013, Kinzinger a pris ses fonctions de membre de la Chambre des États-Unis, représentant le 16e district du Congrès de l’Illinois.

Son mandat a officiellement pris fin le 3 janvier 2023.

À la fin de son séjour au Congrès, Kinzinger a déclaré à ses abonnés sur Twitter : “Je ne vais pas manquer le travail. Je suis content de ne pas revenir.

“Cela me donne le temps de me concentrer sur des choses plus larges, des combats plus importants.

“Afin de briser le récit, je ne peux pas me concentrer à la fois sur une véritable élection au Congrès et sur un combat plus large à l’échelle nationale.

“Je tiens à préciser que ce n’est pas la fin de mon avenir politique mais le début.”

Le mercredi 4 janvier, CNN a révélé avoir embauché Kinzinger en tant que commentateur politique principal.

Quand Kinzinger a-t-il rejoint le comité du 6 janvier ?

Le 25 juillet 2021, Nancy Pelosi a annoncé que Kinzinger avait été nommé pour rejoindre le comité du 6 janvier.

La nomination de Kinzinger au comité intervient après que Pelosi a rejeté deux des cinq candidats républicains proposés par le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy.

Suite aux rejets, McCarthy a révoqué toutes ses nominations et a menacé de former son propre comité après les avoir rejetées en raison de leur histoire avec l’ancien président Donald Trump.

Kinzinger était l’un des républicains francs qui ont voté pour sa deuxième destitution.

Après sa retraite du Congrès, Kinzinger a été embauché par CNN Crédit : Getty

La représentante Liz Cheney du Wyoming était l’un des seuls républicains que Pelosi avait nommés auparavant.

On a ensuite demandé à Pelosi sur ABC’s This Week si elle avait prévu de nommer plus de membres.

Pelosi a répondu: “Ce serait mon plan.”

“[Kinzinger] et d’autres républicains ont exprimé leur intérêt à siéger au comité restreint et je voulais nommer trois des membres suggérés par le chef McCarthy, mais il a retiré leurs noms”, a déclaré Pelosi au média.

Suite à sa nomination, Kinzinger a annoncé à ses partisans qu’il accepterait le poste.

“Pendant des mois, nous avons cherché des réponses et quel processus nous devrions utiliser pour les obtenir”, a-t-il déclaré. “Pendant des mois, des mensonges et des théories du complot se sont propagés, menaçant notre auto-gouvernance.”

“Aujourd’hui, le président m’a demandé de siéger au comité spécial de la Chambre chargé d’enquêter le 6 janvier et j’ai humblement accepté. Je travaillerai avec diligence pour faire en sorte que nous parvenions à la vérité et que les responsables de l’attaque soient pleinement responsables”, a conclu Kinzinger.

Qui est Adam Kinzinger ?

Né le 27 février 1978, Kinzinger est un officier militaire et homme politique américain.

Avant ses jours politiques, Kinzinger a obtenu un diplôme de l’Illinois State University avant de rejoindre l’United States Air Force en 2003.

Kinzinger était un membre actif jusqu’en 2011, date à laquelle il s’est ensuite lancé en politique.

En février 2020, Kinzinger a épousé sa femme, Sofia Boza-Holman, l’ancienne directrice des médias stratégiques de l’ancien vice-président Mike Pence.

“Je suis un homme très chanceux d’avoir cette femme incroyable comme épouse. À jamais !” Kinzinger a publié sur Twitter des photos de son mariage.

Kinzinger était auparavant fiancé au capitaine de l’armée de l’air Riki Meyers, mais les deux ont annulé l’engagement en 2012.