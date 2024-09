Adam Kinzinger « certainement » ouvert à un poste au sein du cabinet de Kamala Harris

L’ancien représentant de l’Illinois Adam Kinzinger, l’un des 10 membres républicains de la Chambre des représentants à avoir voté pour la destitution du président Donald Trump au lendemain de l’insurrection du 6 janvier, serait « certainement » ouvert à servir dans le cabinet de Kamala Harris si elle gagnait en novembre, a-t-il déclaré au Times dimanche.

« J’aime la défense. J’aime la politique étrangère. Et je pense que c’est là qu’elle a franchement montré qu’elle était un peu plus belliciste que les démocrates, donc ce serait un bon domaine dans lequel faire intervenir un républicain classique », a déclaré Kinzinger dans une interview au Festival international du film de Toronto, où son nouveau documentaire, « The Last Republican », a été projeté en première mondiale samedi. « Je veux qu’elle gagne. Je veux qu’elle réussisse. Le problème le plus important auquel ce pays est confronté, et qui ne reçoit pas assez d’attention à mon avis, est la capacité de l’Ukraine à se défendre contre une invasion russe. Elle est la meilleure contre-attaque, et j’aimerais l’aider de quelque façon que ce soit à atteindre cet objectif. »

Le nom de Kinzinger figurait parmi ceux évoqués par les observateurs politiques après que la vice-présidente Harris, dans une récente interview avec Dana Bash de CNN, a déclaré qu’elle nommerait un républicain à son cabinet si elle était élue.

Dans l’interview, Kinzinger, qui a parlé au nom de Harris à la Convention nationale démocrate le mois dernier, a également évoqué les responsables républicains qu’il aimerait voir soutenir le ticket démocrate. L’ancien vice-président Dick Cheney et sa fille, l’ancienne représentante du Wyoming Liz Cheney, ont rejoint la semaine dernière la liste croissante des républicains qui ont apporté leur soutien à Harris et à son colistier, le gouverneur du Minnesota Tim Walz.

« Nous n’allons pas obtenir 20 % des Républicains. Si nous pouvons dépasser 5 % ou même 10 %, cela peut garantir une victoire de Harris, car ce sera très serré », a-t-il déclaré, expliquant pourquoi il pense que de tels soutiens transpartisan sont si importants. « Je pense donc que ceux qui n’ont pas encore pris la parole sont des gens comme Mark Esper, qui était le secrétaire à la Défense. Vraiment n’importe qui dans le cabinet de Donald Trump. Presque aucun de ses anciens membres du cabinet ne l’a soutenu, ce qui est incroyable. J’aimerais vraiment voir [former Vice President] Mike Pence a pris la décision de dire : « Je ne vais pas inscrire quelqu’un. » Je veux dire, c’est votre droit en tant qu’Américain d’inscrire quelqu’un. Si vous ne pouvez littéralement pas supporter Harris, très bien. Inscrivez quelqu’un et ne votez pas pour Trump. Mais soyons réalistes. Vous avez vraiment deux choix pour la présidence. J’aimerais voir le général [John F.] Kelly, [former White House chief of staff]; RH McMaster, [former national security advisor]; [and other] « Les gens de l’establishment de la sécurité nationale savent les dégâts que Donald Trump pourrait causer. Ils doivent avertir leurs collègues républicains, car il y a encore beaucoup de républicains qui se soucient de la sécurité nationale. »

Kinzinger a également noté qu’il souhaitait que George W. Bush s’exprime, même s’il a reconnu que Le bureau de Bush a déclaré ni l’ancien président ni l’ancienne première dame Laura Bush n’ont l’intention de faire une offre de soutien lors des élections de 2024.

Quant à la perspective d’une élection contestée ou d’une victoire de Trump, Kinzinger a exprimé sa profonde inquiétude. Bien qu’il ait déclaré ne pas craindre une nouvelle insurrection au Capitole américain, il s’inquiète de la pression intense exercée sur les républicains au niveau des États pour qu’ils refusent de certifier un résultat en faveur de Harris – et de la présence de milices qui pourraient envahir les chambres des États qui ont « 1/500e de la sécurité » du Congrès.

Kinzinger a ajouté qu’il ne croyait pas que le trumpisme puisse survivre à un autre mandat de Trump.

« Aucun président n’est plus populaire que lui », a-t-il déclaré. « Le système s’épuisera tout seul, car ils auront les instruments du pouvoir, ils ne tiendront pas leurs promesses et tout le monde sera un peu épuisé. Mais la question est de savoir quels dégâts ont été causés au cours de ces quatre années. »

Regardez le reste de l’interview du Times avec Kinzinger et le réalisateur de « The Last Republican », Steve Pink, ici.