Adam Kay : ‘Mon pire boulot ? Un concert comique pour des escouades en colère et excitées. J’étais après la strip-teaseuse’

Bnée à Brighton, Kay, 42 ans, a passé six ans comme jeune médecin avant de partir en 2010 pour devenir comédienne. En 2017, il a publié ses mémoires à succès, This Is Going to Hurt. En 2022, il est devenu une série télévisée de la BBC avec Ben Whishaw, et cette année, Kay a remporté un Bafta pour le scénario. Son dernier livre, Undoctored: L’histoire d’un médecin qui a manqué de patients, sort en poche le 8 juin. Il exécute Undoctored – Ça va faire mal… Plus au théâtre Pleasance sur le Edinburgh Fringe du 2 au 28 août. Kay vit dans l’Oxfordshire avec son mari, James Farrell.

Quand as-tu été le plus heureux ?

Sur la seule photo que j’ai vue, mon sourire a l’air convaincant – j’ai quatre ans, alors je suppose. Mais je viens de gagner un Bafta et c’était incroyable aussi. Donc, environ tous les 40 ans.

Quel est le trait que vous déplorez le plus en vous-même ?

Auto destruction.

Quel est le trait que vous déplorez le plus chez les autres ?

Les personnes qui se précipitent dans un ascenseur au lieu de se tenir à l’écart pour quiconque en sort devraient être trempées dans du kérosène et renvoyées au soleil.

Votre moment le plus embarrassant ?

Rencontrer Alexandria Ocasio-Cortez et demander: « Que faites-vous? »

Décrivez-vous en trois mots

Occupé, paresseux, fatigué.

Qu’est-ce que vous n’aimez pas le plus dans votre apparence ?

Le tout, pas idéal pour quelqu’un qui doit apparaître à la télévision pour le travail. Là encore, j’économise une fortune sur les miroirs.

Si vous pouviez redonner vie à quelque chose d’éteint, que choisiriez-vous ?

Le fusible de Cadbury.

Qui vous jouerait dans le film de votre vie ?

Ben Whishaw, il s’avère.

Quelle est votre habitude la plus désagréable ?

Laissant une chasse au trésor de coupures d’ongles autour de la maison. Désolé, les garçons, je suis pris.

Quelle est votre star préférée ?

Chris Hemsworth. Non réciproque à ma connaissance.

Quel livre as-tu honte de ne pas avoir lu ?

Je n’ai pas lu la plupart des classiques : Dickens, les Brontës, cette foule. Mais ils n’ont pas lu mes livres non plus, alors honte à eux aussi.

Quelle est la pire chose que quelqu’un t’as dit ?

Un critique m’a un jour qualifié de « faillite artistique », et je n’ai pas l’impression que les critiques puissent être bien pires que cela.

Choisiriez-vous la gloire ou l’anonymat ?

Anonymat.

À quoi ressemble l’amour?

Quand mes orteils froids drainent la chaleur de ses orteils chauds, mais cela ne le dérange pas du tout et est heureux que nos températures tarsiennes se rencontrent au milieu.

Quelle personne vivante méprisez-vous le plus, et pourquoi ?

Jérémy Hunt. Nous nous sommes rencontrés une fois et j’ai eu des endoscopies plus agréables.

Quel est le pire travail que vous ayez fait ?

Un concert comique dans une caserne de l’armée pour des milliers d’escouades en colère et excitées qui reviennent de six mois dans le désert. J’étais juste après la strip-teaseuse.

Quelle a été votre plus grande déception ?

Je n’ai jamais été surclassé dans un avion.

Si vous pouviez modifier votre passé, que changeriez-vous ?

J’aurais pu le faire sans être agressée sexuellement, ou avoir un trouble de l’alimentation, ou me pousser au point de rupture, mais chaque chapitre de ma vie m’a amené ici.

À quelle fréquence faites-vous l’amour?

Aussi souvent que je veux, mais moins souvent qu’avant.

Préférez-vous avoir plus de sexe, d’argent ou de gloire ?

Argent – les deux autres ne sont pas acceptés aux caisses.

Que se passe-t-il quand nous mourons ?

Le temps des asticots !