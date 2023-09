Adam Jones arrêté à l’aéroport de Cincinnati

HÉBRON, Kentucky –

L’ancien arrière défensif des Bengals de Cincinnati, Adam « Pacman » Jones, a été arrêté tôt lundi après que la police a répondu à un rapport concernant un « passager indiscipliné » à l’aéroport international de Cincinnati/Northern Kentucky, ont indiqué les autorités.

Jones a été inculpé de délits d’intoxication alcoolique, de conduite désordonnée et de menaces terroristes, a déclaré le capitaine Kevin Klute de la prison du comté de Boone.

La porte-parole de l’aéroport, Mindy Kerschner, a déclaré que la police avait été appelée lundi à 6 heures du matin pour aider les membres d’équipage avec un passager indiscipliné sur un vol dont le départ était prévu. Kerschner a confirmé que Jones était le passager « arrêté avant le décollage et emmené au centre de détention de Boone Country ».

Les détails de l’arrestation de Jones n’ont pas été immédiatement divulgués. Jones a déclaré à WKRC-TV après sa libération qu’il avait demandé à être déplacé vers un autre siège parce que le chargeur de téléphone des deux sièges qu’il avait achetés ne fonctionnait pas et on lui a dit qu’ils devraient faire demi-tour. Il a nié avec véhémence avoir été ivre et a également rejeté les allégations de menace terroriste.

« Je suis blessé, c’est embarrassant », a déclaré Jones à WLWT-TV en quittant la prison.

Après avoir joué au football universitaire en Virginie occidentale, Jones a été un choix de première ronde des Titans du Tennessee en 2005 pour entamer un mandat de 12 ans dans la NFL entaché presque dès le début par des incidents et des suspensions hors du terrain.

Il a joué deux saisons pour les Titans, mais a ensuite été suspendu par la NFL pour la saison 2007 pour une conduite comprenant au moins 10 incidents au cours desquels il a été interrogé par la police. Il est revenu dans la ligue en 2008 avec les Cowboys de Dallas.

Il a signé avec Cincinnati pour la saison 2010 et passera la majeure partie de sa carrière avec les Bengals, gagnant une sélection pour le Pro Bowl en 2014 et 2015. Il a terminé sa carrière à Denver, disputant sept matchs avec les Broncos en 2018 avant d’être libéré.