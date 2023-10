CNN

La police enquête sur la mort d’un joueur de hockey sur glace américain Adam Johnson décédé samedi après un « accident anormal » alors qu’il jouait pour les Panthers de Nottingham en Angleterre.

Au cours de la deuxième période du match des Panthers contre les Steelers de Sheffield, Johnson a semblé subir une blessure grave après une collision avec un joueur des Steelers.

Les spectateurs ont été priés de quitter l’Utilita Arena de Sheffield et le match a été immédiatement suspendu, les Panthers étant confirmant Dimanche, Johnson était décédé “à la suite d’un accident anormal lors du match”. Il avait 29 ans.

La police du South Yorkshire (SYP) a déclaré lundi qu’elle enquêtait sur l’affaire.

“Nous avons été appelés à 20h25 le samedi 28 octobre pour nous informer qu’un joueur avait été grièvement blessé lors d’un match des Sheffield Steelers contre les Nottingham Panthers à l’Utilita Arena de Sheffield”, a déclaré un communiqué. déclaration lire.

« Des policiers se sont rendus sur place aux côtés d’autres services d’urgence et un homme, âgé d’une vingtaine d’années, a été transporté à l’hôpital avec des blessures graves. Malheureusement, son décès a ensuite été constaté à l’hôpital.

“Nos agents restent sur place pour mener des enquêtes et notre enquête sur les circonstances de l’incident se poursuit.”

SYP a publié un nouveau déclaration a annoncé mardi que même si ses agents ont désormais quitté les lieux, l’enquête plus large reste en cours et prendra un certain temps « en raison de la nature complexe de cet incident tragique et sans précédent ».

“Comme pour toutes les morts inattendues et soudaines, il est de pratique courante pour la police d’enquêter de manière approfondie sur les circonstances et de faire part de ses conclusions au coroner”, a ajouté le communiqué du SYP, faisant référence aux juges spécialisés qui enquêtent sur les décès considérés comme anormaux et violents. , ou lorsque la cause n’est pas connue.

Le conseil municipal de Sheffield a déclaré à CNN qu’il contribuerait à l’enquête.

«Tout d’abord, nos pensées vont à la famille, aux amis et aux coéquipiers d’Adam en cette période très triste et difficile», a déclaré le conseiller Joe Otten, président du comité politique des déchets et des scènes de rue du conseil de Sheffield.



“Notre équipe de santé et de sécurité aide la police du South Yorkshire dans son enquête et l’aidera si nécessaire.”

Les fans ont déposé des fleurs devant la Motorpoint Arena de Nottingham, où jouent les Panthers, tandis que des hommages ont été rendus dans le monde entier.

La fiancée de Johnson, Ryan Wolfe, a posté sur elle Histoire Instagram: « Mon doux doux ange. Tu me manqueras pour toujours et je t’aimerai toujours.

Son ancienne équipe, les Penguins de Pittsburgh de la Ligue nationale de hockey (LNH), lui a également rendu hommage avant et pendant leur match de lundi contre les Ducks d’Anaheim.

Les fans de la PPG Paints Arena ont été invités à debout et applaudir tandis que les joueurs des deux équipes se sont rassemblés sur le cercle de glace central avant le match à la mémoire de Johnson.

Gene J. Puskar/AP Les Penguins de Pittsburgh et les Ducks d’Anaheim entourent la glace centrale avant le match de lundi.

Tous les joueurs ont également honoré Johnson en arborant décalcomanies spéciales ‘AJ 47’ sur leurs casques.

“C’était un enfant génial, c’était un bon joueur”, entraîneur-chef Mike Sullivan a dit. « Bon sang, il savait vraiment patiner. Ce fut un privilège d’être son entraîneur. Je n’ai pas de mots pour expliquer ce que je ressens face à toute cette situation. C’est juste une tragédie incroyable.

L’Association anglaise de hockey sur glace (EIHA), l’organisme directeur du hockey sur glace en Angleterre et au Pays de Galles, a publié un déclaration lundi, détaillant son engagement à améliorer la sécurité des joueurs à la suite de la mort de Johnson.

À court terme, l’EIHA a déclaré qu’elle recommandait fortement aux joueurs de tous niveaux du hockey sur glace anglais d’utiliser un protège-nuque lors de toutes leurs activités sur glace. Après le 31 décembre, précise le communiqué, les protège-nuques deviendront obligatoires. “Ce n’est pas obligatoire avec effet immédiat en raison des problèmes d’approvisionnement prévus”, a indiqué l’EIHA.

“Il est inacceptable qu’un joueur perde la vie en pratiquant un sport”, a ajouté l’EIHA. « Notre responsabilité n’est pas seulement d’éviter la répétition d’un accident aussi déchirant, mais aussi de réagir de manière préventive à d’autres incidents prévisibles dans le futur. »

L’EIHA a également confirmé qu’elle lancerait un « examen approfondi » de tous les aspects de l’équipement de sécurité des joueurs (tels que les casques, les protège-dents, les protège-gencives et la protection faciale) et qu’elle « fournirait à ses membres des orientations claires sur l’amélioration continue et continue de la sécurité des joueurs ». et leurs fonctions dans ce domaine.

Les Panthères confirmé lundi que les matches de la Ligue élite de hockey sur glace prévus cette semaine avaient été suspendus, tout comme le Steelers.

Johnson est né à Hibbing, Minnesota et a débuté sa carrière professionnelle dans la Ligue américaine de hockey. Il a progressé dans la LNH avec les Penguins, disputant 13 matchs en deux saisons avec l’équipe, marquant quatre points.

Johnson a également joué en Suède et en Allemagne avant de rejoindre les Panthers pour la saison 2023-24.