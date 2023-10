30 octobre 2023, 12h00 GMT Mis à jour il y a 31 minutes

Source des images, Panthères de Nottingham Légende, Adam Johnson, 29 ans, a été déclaré mort à l’hôpital

La fiancée d’un joueur de hockey sur glace mortellement blessé lors d’un match a rendu hommage à son “doux ange” alors que la police continue d’enquêter sur sa mort.

Le cou d’Adam Johnson des Nottingham Panthers a été coupé par un patin lors d’un match contre les Steelers de Sheffield samedi.

Johnson a été transporté à l’hôpital où son décès a été constaté.

Sa fiancée, Ryan Wolfe, a déclaré : “Tu me manqueras pour toujours et je t’aimerai toujours.”

La police du South Yorkshire, qui a été appelée à l’Utilita Arena de Sheffield, a déclaré que c’était une “procédure normale” d’ouvrir une enquête lorsqu’un incident était signalé.

Un porte-parole de la force a ajouté : « Nos agents restent sur place pour mener des enquêtes.

“Notre enquête sur les circonstances de l’incident se poursuit.

“Nous encourageons le public à éviter les spéculations concernant l’incident pendant que nous poursuivons nos enquêtes.”

Le conseil municipal de Sheffield a confirmé que son équipe de santé et de sécurité participait à l’enquête.

Le conseiller Joe Otten a déclaré : « Tout d’abord, nos pensées vont à la famille, aux amis et aux coéquipiers d’Adam en cette période très triste et difficile.

“Notre équipe de santé et de sécurité aide la police du South Yorkshire dans son enquête et l’aidera si nécessaire.”

Après la mort de Johnson, l’équipe de la Ligue nationale de hockey sur glace, les Oxford City Stars – qui compte l’ancien gardien de Chelsea Petr Cech dans son effectif – a annoncé que ses joueurs devaient porter des protège-nuques à tout moment sur la glace.

Légende, Les joueurs et le personnel de Sheffield Wednesday ont rendu hommage à Adam Johnson avant leur match à Hillsborough dimanche.

Des hommages ont été rendus à Johnson à travers le monde, notamment depuis Nottingham, son domicile dans le Minnesota aux États-Unis, et dans plusieurs de ses anciens clubs, notamment les Penguins de Pittsburgh dans la Ligue nationale de hockey (LNH) d’Amérique du Nord.

Kevin Moore, entraîneur adjoint des Panthers, s’est entretenu avec les supporters devant la Motorpoint Arena de Nottingham, où ils disputent leurs matchs à domicile.

Il a déclaré : “Au fil du temps, nous allons tous guérir mais nous allons le faire ensemble.

“Notre groupe est fort, ils sont connectés et nous allons vous rendre fiers.”

Dimanche, les coéquipiers et les fans de Johnson ont déposé des fleurs à l’extérieur de l’arène.

Légende, Les ambulanciers paramédicaux ont soigné Johnson sur la glace mais n’ont pas pu le sauver

Analyse

Par Peter Spencer, journaliste des Sheffield Steelers de la BBC

J’ai tendance à me déplacer dans l’arène en fonction de la période. Ainsi, lors de la deuxième période, lorsque cet accident anormal s’est produit, je me tenais au niveau de la glace, juste derrière le but des Panthers de Nottingham.

Je regardais à travers le plexiglas et j’ai vu une collision. Le médecin des Steelers et le physiothérapeute des Panthers se sont rendus directement sur la glace pour s’occuper de lui, puis les ambulanciers sont arrivés. Il y avait aussi des fans qui étaient des infirmières en traumatologie et des professionnels de la santé localement à Sheffield, qui ont été autorisés à monter sur la glace par les stadiers pour aider.

Johnson a ensuite reçu une RCR sur la glace et c’est à ce moment-là que le capitaine des Steelers, Robert Dowd, a demandé aux deux groupes de joueurs de former un cercle autour de lui.

Je couvre le hockey sur glace à Sheffield depuis 11 ans et voir comment les joueurs étaient visiblement affectés, le staff et la direction des deux équipes, c’était horrible à voir et certainement pas un incident comme j’en ai jamais vu. et j’espère ne plus jamais revoir ce genre de chose.

Pendant ce temps, aux États-Unis, les Penguins de Pittsburgh ont déclaré dans un communiqué qu’ils se joignaient à “l’ensemble du monde du hockey pour pleurer la perte d’Adam Johnson, dont la vie a tragiquement pris fin beaucoup trop tôt”.

Les anciennes équipes de Johnson – les Duluth Bulldogs de l’Université du Minnesota, l’Ontario Reign, le Minnesota Wild et les Malmö Redhawks – ont également rendu hommage.

Patrik Sylvegård, PDG des Redhawks, a déclaré : “C’était très tragique d’apprendre le décès d’Adam et nos pensées vont bien sûr à la famille d’Adam et à ses proches en cette période difficile.”

L’Université de Sheffield Hallam a déclaré que la mort “avait choqué la communauté”.