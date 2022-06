Adam Hose et Chris Benjamin virent les Bears de Birmingham devant les Steelbacks du Northamptonshire dans Vitality Blast | Nouvelles du cricket

Tuyau d’Adam des Bears de Birmingham

Adam Hose et Chris Benjamin ont frappé des demi-siècles alors que les Bears de Birmingham ont resserré le sommet du groupe Vitality Blast North avec une victoire lors d’une rencontre à haut score contre les Steelbacks du Northamptonshire.

Chassant 212, Hose a joué le rôle d’ancre avec 63 sur 44 balles, tandis que Benjamin était le finisseur avec un passionnant 58 sur 31 livraisons, après qu’Alex Davies en ait battu 42 sur 18.

Plus tôt, Chris Lynn (59) a poursuivi sa forme ridicule pour revenir au sommet du classement des buteurs de Blast, maintenant avec 443 points, et Saif Zaib a été exceptionnel dans ses 74 – mais cela s’est avéré court dans la défaite à six guichets.

Le Northamptonshire a raté l’occasion de se hisser en tête du groupe avec les quatre meilleures équipes désormais toutes séparées par un seul point – avec le Derbyshire, les Steelbacks et les Bears sur 14, un derrière le Lancashire.

Les Steelbacks ont remporté le tirage au sort et sans arrière-pensée ont battu en premier sur un lancer rapide de ceinture associé à un champ extérieur éclair et un soleil radieux – avec 200 toujours un strict minimum.

Lynn a porté son total de courses à Wantage Road à 361, avec une moyenne de 120, mais il a d’abord pris son temps pour se lancer.

Un six sur carré écrasé, qui n’est apparemment jamais descendu, l’a fait démarrer avant qu’un glorieux sur-entraînement ne soit suivi en chargeant Carlos Brathwaite de dégager la limite du midwicket.

Ben Curran avait joué une série de coups droits percutants avant de jouer Brathwaite sur ses souches pour mettre fin à la première position de 72 points.

Ce guichet a quelque peu ralenti Lynn, mais il a élevé son quatrième cinquante en cinq manches au sol en 37 livraisons.

L’Australien a été abandonné sur 52 et n’avait ajouté que sept points supplémentaires avant de couper au troisième homme court.

Zaib a simplement continué là où il s’était arrêté la veille au soir, lorsqu’il a réussi un record en carrière de 92.

Il a gagné une vie sur 12 – une deuxième chute dans un affichage lamentable sur le terrain – et l’a immédiatement sorti de son esprit avec un combo quatre-quatre-six qui s’est terminé par un lancer complet disparaissant au-dessus du point.

Zaib, dont le troisième demi-siècle de T20 s’est déroulé en 24 balles, a démoli Craig Miles quand il l’a pris pour 20, avec 28 points à venir dans les huit balles avant de tomber sur une spectaculaire prise de longue haleine.

Les trois derniers overs étaient tous de l’action alors que 39 points ont été pillés et trois guichets pris alors que les Steelbacks ont atteint 211 pour six – le huitième score le plus élevé de leur histoire, mais juste leur quatrième plus grand sur ce terrain en 2022.

Cet essoufflement ne s’est poursuivi que lorsque Paul Stirling a écrasé 21 balles sur le premier over de Tom Taylor – qui comprenait des six sur de longues jambes et hors de ses jambes – avant que l’Irlandais n’arrache la première balle du suivant.

Ben Sanderson a de nouveau frappé dans son deuxième plus, qui n’a duré qu’un seul point, lorsque Rob Yates a été battu et a rompu la caution, avant que la pression n’ouvre la voie à Taylor pour épingler Sam Hain devant.

Davies et Hose ont présenté de beaux jeux de tir, en particulier sur la coupe et le drive dans un partenariat de 69 points qui menaçait d’influencer fermement le jeu dans l’emprise des visiteurs.

Mais après avoir frappé deux six consécutifs contre Freddie Heldreich, Davies est devenu gourmand et a été renversé en essayant d’en balayer un troisième, cette fois en endommageant la souche.

Juste au moment où les taux de course convergeaient, Benjamin a commencé avec un trio de balayages, deux sur la distance et l’autre tout le long du sol, tandis que Hose a soulevé son cinquante avec un six sur le pull.

Les cinquante de Benjamin sont venus en 28 balles – et comprenaient quatre maximums – alors que la paire en a mis 100 pour amener les Bears au-delà de la ligne avec sept balles à revendre, complétant ainsi leur poursuite la plus réussie.

