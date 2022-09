Adam Hope présélectionné comme “héros des médias” du Lowerhouse Cricket Club

Adam Hope, la force numérique derrière Club de cricket de la chambre basse – membres fondateurs de la Lancashire League – a été nominé et présélectionné pour les LV = Insurance Pride of Cricket Awards 2022 dans la catégorie Media Hero, en reconnaissance de ses efforts pour faire évoluer la présence numérique du club, y compris le lancement du premier mobile de la ligue application pour les scores de cricket en direct, les actualités, les rencontres et plus encore, développée en partenariat avec The Apple Post.

Adam, qui est à la tête des projets numériques du club de cricket basé à Burnley depuis 2003, a renforcé la présence du club sur les réseaux sociaux, adoptant toutes les nouvelles plateformes au fur et à mesure qu’elles ont émergé au fil des ans, avec le site Web complet du club constamment mis à jour avec les membres. capable d’acheter des billets en ligne, voir les scores en direct, les nouvelles, l’histoire et plus encore.

Pour célébrer le travail d’Adam, The Cricketer – le plus ancien magazine de cricket au monde – accepte maintenant les votes pour The LV = Insurance Pride of Cricket Awards 2022 pour couronner le Media Hero de cette année. Cliquez ici pour voter maintenant !

Là où la contribution d’Adam s’est démarquée, c’est qu’il comprend la nécessité de reconnaître et de promouvoir la longue histoire du club et de la ligue, tant sur le terrain qu’en dehors. La page “Livres d’histoire” du club a été mise en ligne en 2016 et contient désormais des centaines d’articles fournis par les supporters du club, tels que des copies d’anciens documents, des articles, des photos, des films, des albums et des coupures de journaux, et a récemment créé un parcours de code QR autour du sol montrant des photos de ce à quoi ressemblait le sol dans les époques précédentes.

Le Lowerhouse Cricket Club a été créé il y a 160 ans, Adam aidant à faire passer le club au siècle prochain grâce à la diffusion en direct de matchs en ligne, à l’application officielle du club, à une présence croissante sur les réseaux sociaux et bien plus encore. Cliquez ici pour voter maintenant !

Image: Club de cricket de la chambre basse