Adam Henson de Countryfile lance un appel à l’aide alors qu’il revient avec une nouvelle vidéo après une opération douloureuse

Adam Henson de COUNTRYFILE a lancé un appel à l’aide suite à sa douloureuse opération.

Le célèbre et présentateur de télévision de 56 ans s’est rendu sur son compte Instagram pour lancer un appel aux dons des fans.

Bbc

Adam s’est rendu sur son compte Instagram[/caption]

Ken McKay/ITV/REX/Shutterstock

“Je suis très fier d’être un ambassadeur du Prince’s Countryside Fund qui aide à soutenir les agriculteurs à travers le Royaume-Uni”, a-t-il déclaré.

Il a poursuivi : « Et bien sûr, nos agriculteurs font partie intégrante de la communauté rurale.

“Ils travaillent sans relâche jour après jour, qu’il pleuve ou qu’il vente, pour produire de fantastiques produits britanniques que nous apprécierons tous.”

La star a ensuite demandé à ses fans de soutenir l’appel en faisant un don de 3 £ par mois en devenant un “ami de la campagne”.

Le message d’Adam vient après sa récente opération de la hanche qu’il a partagée avec les fans sur Countryfile de la BBC.

Il a révélé que sa douleur au cours des dernières années avait commencé à affecter ses activités quotidiennes sur sa ferme.

« Cela fait maintenant à peu près 12 heures que j’ai subi mon opération de resurfaçage de la hanche.

“La sensation dans mes jambes et ma taille est revenue maintenant, à peu près ma jambe droite, qui est la jambe que j’avais faite, est toujours un peu picotante et un peu bizarre.”

Il a ajouté: “Je n’ai jamais vraiment subi d’opération comme celle-ci auparavant, cela me fait ressentir pour toutes ces personnes qui ont vécu des choses bien pires.”

Ensuite, Adam a partagé une autre mise à jour de chez lui, quelques jours seulement après l’opération.

Il a admis que la récupération a été beaucoup plus douloureuse et plus lente qu’il ne l’imaginait, mais il a été «très chanceux» d’avoir une excellente équipe derrière lui à la ferme.

« J’ai beaucoup de chance d’avoir une équipe solide à la ferme qui peut faire tout le travail. Dans trois ou quatre semaines, j’espère que je serai de retour.

Bbc

Adam a récemment subi une opération de la hanche[/caption]

Bbc

Il a révélé que sa douleur au cours des dernières années avait commencé à affecter ses activités quotidiennes sur sa ferme.[/caption]